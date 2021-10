Postkartenkalender 2022: Diese Bilder stehen in der Endauswahl

Der Postkartenkalender 2022 zeigt die schönsten Seiten des Augsburger Lands. Stimmen Sie ab, welche Bilder ihren Weg in den Kalender finden sollen.

Ab sofort können Sie online abstimmen, welche Bilder auf den Postkartenkalender für das Jahr 2022 kommen. In unserem Bildervoting sind alle Motive abgebildet – sie alle zeigen, wie schön es im Augsburger Land sein kann. Da spielt die Jahreszeit keine Rolle. Denn Egal ob Winter, Frühling, Sommer oder Herbst: Zwischen Schwabmünchen im Süden, Dinkelscherben im Westen und Thierhaupten im Norden finden sich immer wieder interessante fotografische Hotspots.

Postkartenkalender 2022: Erlös geht an Kartei der Not

Aus ihnen wird nach der Abstimmung ein Postkartenkalender entstehen. Er kann dann gekauft werden. Der Erlös geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Seit 1965 hat die Kartei der Not Menschen in der Region mit mehr als 45 Millionen Euro unterstützt: Menschen, die selbst, deren Kinder oder Angehörige durch einen Schicksalsschlag, durch Krankheit oder einen Unfall unverschuldet in Not geraten sind.

Bis Ende Oktober können alle Nutzer in unserem Bildervoting über die schönsten Motive eines jeden Monats abstimmen. Entscheidend ist die Stimmenzahl, um auf die Monatswertung für den Kalender zu gewinnen.

36 Bilder Stimmen Sie ab, wer auf den Postkartenkalender 2022 kommt Foto: Küchelbacher, Kugelmann, Meyr, Presnitz, Seitz, Clausen

Die Postkarten auf dem Kalender können ausgeschnitten und dann verschickt werden. Die "Postkartengrüße aus dem Augsburger Land" kommen dann in der ganzen Welt an – im doppelten Wortsinn.

Die Gewinner dürfen sich übrigens noch über einen besonderen Preis freuen: Profi-Fotograf Marcus Merk, die während der ein Jahr dauernden Benefizaktion immer wieder Tipps gegeben hat, lädt zu einem exklusiven Foto-Workshop ein.