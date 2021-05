Landkreis Augsburg

04.05.2021

Südlicher Landkreis Augsburg: Hier sind Schnelltests möglich

Plus Die Übersicht zeigt, wo es im Augenblick Corona-Schnelltest im südlichen Landkreis Augsburg gibt.

Von Victoria Schmitz

Testmöglichkeiten für einen Corona-Schnelltest gibt es zurzeit in Apotheken, in Testzentren des Bayerischen Roten Kreuzes, an freiwilligen Teststationen und in Testzentren. In der Übersicht sind alle aktuellen Testmöglichkeiten des südlichen Landkreises Augsburg mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten zur Terminvereinbarung aufgelistet.

