Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Was sich Wähler im Augsburger Land von der neuen Regierung wünschen

Am Sonntag wird der neue Bundestag gewählt.

Plus Zehn Menschen, eine Frage: Was soll sich in den nächsten vier Jahren ändern? Das sind die echten Probleme und Sorgen von Menschen aus dem Landkreis Augsburg.

Rund 60 Millionen Menschen haben die Wahl: Sie entscheiden, wie sich der Bundestag und damit die neue Regierung zusammensetzt. Aber welche Wünsche gibt es an die politische Spitze? Dieser Frage geht die Redaktion auf den Grund. Junge und ältere Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und -situationen berichten, was ihnen am Herzen liegt.

