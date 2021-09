Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wenn die Küche kalt bleibt: Wirten im Kreis Augsburg fehlt Personal

Gastronomen im Landkreis haben große Probleme, geeignetes Personal zu finden. Entsprechend müssen viele Lokale ihr Angebot einschränken. In der Folge bleibt die Küche an manchen Tagen kalt.

Plus Nicht erst seit Beginn der Pandemie mangelt es an Servicekräften. Doch der Lockdown hat die Probleme verstärkt. Die Folge: Manch ein Wirt sieht sich gezwungen, tageweise zu schließen.

Von Philipp Kinne und Elmar Knöchel

Schluss mit Sonntagsbraten im Restaurant - in der Posthalterei in Zusmarshausen bleibt die Küche sonntags künftig zu. "Der Personalmangel in vielen Branchen, darunter auch unserer, zwingt uns leider zu diesem Schritt", sagt Wirt Marc Schumacher. Nicht nur in seiner Wirtschaft sind die Folgen des Personalmangels zu spüren. Das Problem ist nicht neu, hat sich durch Lockdown und Pandemie aber verschärft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

