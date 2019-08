00:31 Uhr

Lange Nacht der Volkshochschule

Seit 100 Jahren gibt es die VHS, aus diesem Grund sind in der Region einige Besonderheiten geplant

Mit ihrem aktuellen Programmheft für das Herbst-/Wintersemester, das jetzt im Landkreis ausliegt, hat sich die VHS Augsburger Land der bundesweiten offiziellen Bildkampagne zum Jubiläum der deutschen Volkshochschulen angeschlossen. Denn 2019 feiert die Volkshochschule ihr 100-jähriges Bestehen. Reichen auch die Wurzeln der Volkshochschulen bis ins 19. Jahrhundert zurück und datieren viele Einrichtungen ihre individuelle Gründung in andere Jahre (die VHS Augsburger Land in das Jahr 1954), so ist das Jahr 1919 doch für jede der 900 Volkshochschulen in Deutschland bedeutsam: 1919 setzte den Grundstein für die Entwicklung der Erwachsenenbildung in öffentlicher Verantwortung. In Artikel 148 der Weimarer Verfassung erhielt Weiterbildung erstmals Verfassungsrang und wurde zum integralen Bestandteil des öffentlichen Bildungssystems im ersten demokratisch verfassten Staatswesen auf deutschem Boden.

Das 100-jährige Bestehen ist Grund genug, mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit zu sorgen: Am Freitag, 20. September, findet bundesweit die erste Lange Nacht der Volkshochschulen statt. Im Augsburger Land werden sich die Volkshochschulen und Bildungszentren in Schwabmünchen, Königsbrunn, Neusäß und Diedorf beteiligen.

Mit einer bunten Auswahl an Schnupperangeboten, Workshops und Ausstellungen öffnen die Einrichtungen ab 18 Uhr ihre Türen und bieten Gelegenheit zum Austausch, zum Feiern und Neues zu entdecken.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema „VHS vor Ort – Herausforderungen der Zukunft“ mit Landrat Martin Sailer, Vorsitzender der VHS Augsburger Land, und Bürgermeister Franz Feigl sowie weiteren Vertretern aus lokaler Politik, steht in Königsbrunn im Mittelpunkt der Veranstaltung. Im Infopavillon 955 erwartet die Besucher außerdem ein abwechslungsreiches Programm aus Kurzvorträgen, Musik, Puppenspiel und Teamtrainings, mit dem die Kursleiter Einblick in ihre Angebote geben. Neben Zuhören und Mitmachen soll genügend Zeit für Gespräche bleiben.

Modern und offen zeigt sich Schwabmünchen. Regionales Bildungszentrum und örtliche VHS haben gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Als Gast wird Josef Böck, der Leiter des BR-Studios Schwaben erwartet, der an diesem Abend die „Hörpfade“ vorstellt und damit den Startschuss für dieses Projekt in Schwabmünchen gibt. Zu hören gibt es auch etwas, wenn die Teilnehmer des Kurses „Kreatives Schreiben“ ihre Werke zum Besten geben. Neben verschiedenen Schnupperworkshops wie Aquarellmalen, West Coast Swing, Klangschalen und Wohn-Raum-Gestaltung, gibt es auch die Gelegenheit zu Tanzen, Veeh-Harfen zu lauschen oder die Ausstellung „Zwischen Leben“ zu betrachten. Bereits bestehende Hörpfade findet man am entsprechenden Infostand. Dazwischen gibt es die Möglichkeit, auf 100 Jahre VHS anzustoßen und sich bei einem Imbiss zu stärken.

Im regionalen Bildungszentrum in Diedorf wird mit Spannung Tina Schüssler erwartet. Nach dem Auftritt dieses besonderen Gasts zeigt die VHS an ihrem Standort in der Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße ein breites Spektrum ihrer Angebote. In Neusäß öffnet die VHS ihre Türen in der Schule Am Eichenwald und zeigt, dass die Lange Nacht Teil des Herbstsemester-Programms ist. Nach der offiziellen Begrüßung geben Workshops, Vorträge und Aufführungen Einblick in die Vielfalt des VHS-Angebots.

Der Besuch der verschiedenen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Lange Nacht der VHS im Augsburger Land soll ein Abend werden, an dem man sich begegnet und miteinander feiert. Aktuelle Infos gibt es im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de. (SZ)

Themen Folgen