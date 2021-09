Das Corona-Testzentrum in Langenneufnach schließt

Plus Nur noch bis 10. Oktober kann beim Roten Kreuz in Langenneufnach auf eine Corona-Infektion getestet werden. Vielleicht wird der Betrieb danach aber wieder aufgenommen.

Das Testzentrum des Bayerischen Roten Kreuz in der Pausenhalle der Grundschule Langenneufnach stellt zum 11. Oktober vorübergehend seinen Betrieb ein. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärt Michael Egger. Er ist einer der drei Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuz, die das Testzentrum leiten.