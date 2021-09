Mögliche Fusion der Raiba Stauden und Schwabmünchen sorgt für Diskussionen

Plus Die mögliche Hochzeit der Raiffeisenbank Stauden und Schwabmünchen ist ein Thema bei der Vertreterversammlung.

Am Ende der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Stauden wurde es emotional: Viele Meinungen gab es zu den Vorgesprächen für eine mögliche Fusion mit der Raiffeisenbank Schwabmünchen. Einige sahen darin keine Notwendigkeit, andere wiederum einen nötigen und richtigen Schritt in die Zukunft.