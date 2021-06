Langenneufnach

vor 29 Min.

Hund reißt in Langenneufnach ein kurz zuvor gerettetes Rehkitz

Ein Rehkitz, das sich in einer Wiese versteckt und bei einem Einsatz vor dem Mähtod bewahrt werden konnte. In Langenneufnach wurde ein gerettetes Rehkitz nun von einem Hund gerissen.

Plus Ein frei laufender Hund hat in Langenneufnach ein Rehkitz getötet. Das Tier war wenige Tage vorher vor dem Mähtod gerettet worden. Das fodern Jäger von Hundehaltern.

Von Maximilian Czysz

Das Rehkitz hatte keine Chance: Ein Hund, der nicht angeleint war, schnappte in Langenneufnach nach dem Tier und tötete es. Wenige Tage vorher hatte es der Jäger Remig Erlinger in einer Wiese entdeckt und in Sicherheit gebracht.

