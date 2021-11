Langenneufnach

vor 33 Min.

In Langenneufnach wachsen Bau- und Gewerbegebiete

Plus Bei der Bürgerversammlung in Langenneufnach spricht Bürgermeister Eichinger über Zukunftsprojekte. Beim Gewerbegebiet gibt es Kritik, insgesamt aber viel Lob.

Von Karin Marz

Trotz der derzeitigen Einschränkungen sind zur diesjährigen Bürgerversammlung in Langenneufnach mehr Besucher als im Vorjahr gekommen. Als Vorteil sah Bürgermeister Gerald Eichinger deshalb, dass im Sitzungssaal mittlerweile eine Be- und Entlüftungsanlage eingebaut wurde. Während seines Berichts erklärte Eichinger, dass das Gewerbegebiet im Norden der Gemeinde erweitert werden soll. Hierfür befindet sich die Gemeinde momentan in Grundstücksverhandlungen. Den Antrag eines Kleintierkrematoriums, das sich im Gewerbegebiet ansiedeln wollte, hat der Gemeinderat allerdings abgelehnt.

