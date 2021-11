Unbekannte brechen ins Sportheim der SpVgg Langenneufnach ein

In Langenneufnach brachen Unbekannte ins Sportheim ein. Dabei wurde einiges gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in das Sportheim in Langenneufnach eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstüre und eine weitere Innentüre brachial auf. Aus der Kasse und aus einer Schublade wurde etwa 1000 Euro Bargeld in Scheinen und Münzen entwendet. Außerdem fehlen nun eine graue Plastikwanne, Wurstwaren, Mozzarella und zwei Sixpack Cola. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Tel. Nr. 08232/9606-0. (SZ)