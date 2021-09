Langenneufnach

Wie Langenneufnach Hochwasser vermeiden will

Starkregen sorgte in den Stauden bereits zweimal für Überschwemmungen.

Plus Bereits zweimal hat Langenneufnach heuer mit Hochwasser zu kämpfen. Was die Gemeinde dagegen tun will.

Von Karin Marz

Eine neue Maßnahme zur Eindämmung der Wassermassen von Wiesen und Feldern rund um Langenneufnach bei Starkregen hat der Bauausschuss während seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet. Bereits zweimal sind dieses Jahr in Langenneufnach aufgrund Starkregens etliche Keller und Garagen mit Schlammwasser voll gelaufen und Grundstücke aufgrund der Wassermassen verwüstet worden.

