Fahrer rammt Gartenzaun in Langerringen und verschwindet

Ein unbekannter Fahrer beschädigt in Langerringen einen Zaun samt Betonpfosten. Es entsteht ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Fahrer hat einen Gartenzaun in Langerringen gerammt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Donnerstag. Neben mehreren Latten wurde auch ein massiver Betonpfosten am Zaun im Friedhofweg in Langerringen beschädigt.

Der Schaden an dem Zaun in Lagerringen beträgt rund 1000 Euro

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Nach Angaben der Polizei müsse an dem Fahrzeug, dessen Fahrer den Unfall verursacht hatte, ebenfalls ein erheblicher Schaden zu sehen sein. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.