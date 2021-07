Lechfeld

vor 34 Min.

Die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld ist wieder geöffnet

Plus In der langen Pandemiepause hat das Team der MGS seine Exponate aktualisiert und ergänzt. Nun können Besucher wieder einen Blick in die Militärgeschichte des Lechfelds werfen.

"Stillgestanden" ist in der Regel ein Befehl, den Soldaten und Soldatinnen nur für kurze Zeit ausführen. Umso lieber horchen sie danach auf das Kommando "Rührt euch". Dies lässt sich ohne Weiteres auch zu 100 Prozent auf die Situation der Militärgeschichtlichen Sammlung Lechfeld (MGS) übertragen. Viele Monate standen pandemiebedingt alle Räder still, nun rührt sich wieder etwas in den Räumen, die einen spannenden und kurzweiligen Einblick in die lange Militärgeschichte des Lechfelds geben.

