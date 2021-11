Lechfeld

Katholische Kirche will auf dem Lechfeld Hoffnungszeichen setzen

Natalie Wiedemann (links) übergibt ihre Fides-Krippe als Leihgabe an den Friseursalon No. 4 by Salome in Klosterlechfeld. Pfarrer Thomas Demel freut sich über den Krippenweg.

Plus Corona nimmt der Adventszeit viele Traditionen wie Konzerte oder Feste. Die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld möchte diesem Problem etwas entgegensetzen.

Von Hieronymus Schneider

Nun beginnt schon die zweite Adventszeit ohne Glühweinmärkte, Kirchenkonzerte und Weihnachtsfeiern in großer Gesellschaft. Den Menschen, vor allem den Alleinstehenden, fehlen persönliche Begegnungen und das Gespräch untereinander. Doch gerade deswegen will Pfarrer Thomas Demel mit vielen Helfern in den fünf Pfarreien auf dem Lechfeld Hoffnungszeichen setzen. Diesen Titel "Hoffnungszeichen zur Advents- und Weihnachtszeit 2021" trägt auch ein kleines Heft, das mit Vorlesegeschichten, Rezepten, Meditationen oder Erklärungen von Bräuchen als Wegbegleiter durch die Tage bis zum Weihnachtsfest führt. Das ansprechend gestaltete Heft im DIN-A5-Format liegt im Pfarrbüro, in den Rathäusern, Kindergärten und Seniorenheimen, sowie in allen Kirchen des Lechfelds zur Abholung bereit.

