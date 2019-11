vor 58 Min.

Lennebrothers sind die Nachfolger einer Legende

Die Lennebrothers treten in Untermeitingen auf.

Die Lennebrothers Band spielt am Wochenende in Untermeitingen im Four Corners.

Eine Mischung aus Rock’n’Roll, Country, Blues und anderen Spielarten der „Roots Music“ wird am Samstag, 23. November, ab 20.30 Uhr die „Four Corners Music Hall“ in Untermeitingen zum Beben bringen. Zu Gast ist die „Lennebrothers Band“, Nachfolge der legendären Lennerockers, der wohl erfolgreichsten deutschen Rock’n’Roll- und Rockabilly-Formation.

Die seit 2017 aus der Urformation entstandene Truppe um die Brüder Michael „Ele“ und Stefan „Teddy“ Koch, sowie Claus Coxx und Andreas „Andy“ Kässens, feierten im vergangenen Jahr ein fulminantes Debüt im Untermeitinger Kultlokal. Mit Eigenkompositionen sowie mit ausgewählten Klassikern von beispielsweise Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Hank Williams oder Chuck Berry bleiben die Füße der tanzbegeisterten Gäste nicht lange ruhig. Doch nicht nur die Boogie-Tänzer finden ihre Erfüllung in der Musik, auch die Linedancer, sonst eher durch klassische Country-Music angetrieben, werden ihren Spaß an der Musik der Band aus Nordrhein-Westfalen haben.

Karten für das Konzert gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841. (bol)