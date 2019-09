Licht und Lärm verscheuchen die Einbrecher

Plus In der Urlaubszeit häufen sich Einbruchsversuche in leer stehende Häuser oder Wohnungen. Die Polizei hat Sicherheitstipps für Reisende und Nachbarn.

Die Bewohner waren verreist, das nutzten die Täter aus: Sie versuchten, durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in Diedorf-Anhausen einzusteigen. Sie scheiterten laut Polizei aber an den hochwertigen Fenstern. Urlaubszeit ist Einbruchszeit, davor warnt auch die Polizei. Sie hat mehrere Tipps, wie man Haus und Hof in Abwesenheit besser schützen kann.

Die Meldungen der Polizei von Einbrüchen häufen sich in den letzten Wochen wieder. So haben Mitte August ein oder mehrere Einbrecher ein Wohnhaus mit Firmenräumen in der Ziegeleistraße in Bobingen durchwühlt. Während die Eigentümer nicht zu Hause waren, verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Haus und durchsuchten die Zimmer und Firmenräume nach Beute. Gestohlen wurde nach bisherigem Erkenntnisstand allerdings nur Kleingeld.

Ein Einbrecher fand nichts, weil das Haus leer war

In Königsbrunn hat ein Einbrecher in der Guldenstraße eine für ihn unerfreuliche Überraschung erlebt: In dem Haus, in das er Anfang August eingebrochen war, gab es nichts zu stehlen. Der Täter hatte sich über ein Fenster Zugang zu einem leer stehenden Haus verschafft. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Wie kann man sich in der Reisezeit am besten vor einer bösen Überraschung bei der Heimkehr in die eigenen vier Wände schützen? Verlassene Häuser locken Täter an, das weiß auch die Polizei. „Normalerweise haben Einbrecher Angst, entdeckt zu werden, deswegen meiden sie Gebäude, in denen jemand ist“, sagt Michael Jakob, Sprecher vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Generell rät er, die Fenster im Untergeschoss möglichst geschlossen zu halten oder Bewegungsmelder zu installieren. „Sie können auch den Rollo halb herunterlassen, sodass es Lärm macht, wenn jemand versucht, reinzukommen“, sagt der Beamte. Lärm und Licht seien immer die verlässlichsten Mittel, um Einbrecher abzuschrecken. „Es ist immer gut, den Eindruck zu erwecken, als wäre jemand zu Hause“, rät Jakob für die Urlaubszeit.

Deshalb sei es ganz wichtig, den Briefkasten regelmäßig leeren zu lassen oder Zeitschaltuhren im Haus zu installieren. Wenn immer in einem anderen Raum das Licht angeht, sieht es so aus, als wäre jemand da.

Die Nachbarn sind das beste Mittel gegen Einbrüche

Vor allem aber sollten die Nachbarn Bescheid wissen. „Aufmerksame Nachbarn helfen am besten“, sagt der Experte. In einem Infoschreiben der Kriminalpolizei heißt es: „Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen ,nebenan‘. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über 110.“

In der Broschüre steht außerdem, dass die meisten Einbrüche nicht länger als 20 Minuten dauern. Wenn jemand nicht innerhalb von fünf Minuten in das Haus oder die Wohnung gelangt, gibt er auf und sucht sich das nächste Ziel. Deswegen helfen zum Beispiel gute Zusatzschlösser mit Sperrbügeln und auch Bewegungsmelder. Eine Alarmanlage schützt dagegen nicht unbedingt vor Einbrechern, da sie Störungen nur melden. „Sie können eine mechanische Sicherung nur ergänzen“, heißt es in der Broschüre.

Gekippte Fenster locken Einbrecher an

Wer das Haus verlässt, sollte außerdem darauf achten, dass kein Fenster mehr offen oder gekippt ist. „Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster“, so die Kripo. Auch Steighilfen wie Bänke, Tröge, Tische oder Stühle sollten während der Urlaubszeit nicht draußen herumstehen.

Und ganz wichtig ist: Wer wertvolle Gegenstände oder große Mengen an Bargeld zu Hause hat, sollte diese besser auf die Bank bringen und dort in einem Schließfach lagern. Denn auch vermeintlich gute Verstecke machen Profis im Nu ausfindig.

Von Urlaubsgrüßen über Facebook und andere soziale Medien sollte man heutzutage durchaus Abstand nehmen, empfiehlt Polizeisprecher Jakob. „Es ist, als würden Sie Ihren Anrufbeantworter besprechen und sagen: ,Ich bin von dann bis dann nicht zu Hause.‘ Und das macht ja auch keiner.“ Und vielleicht kann aus früheren Beiträgen beziehungsweise Bildern durchaus auf den Wohnort geschlossen werden.