vor 54 Min.

Lokale Arbeit soll auch international helfen

Die Königsbrunner Ortsgruppe hat viele Projekte in der Stadt. Chef Otto Müller will auch über den Zaun hinausblicken

Dass die Königsbrunner Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt sich für wirtschaftlich schwächere Menschen vor Ort engagiert und in der Begegnungsstätte in der Füssener Straße zahlreiche Freizeitangebote auf die Beine stellt, ist in der Stadt weithin bekannt. Dass die Arbeiterwohlfahrt sich auch in Entwicklungsländern engagiert, wissen dagegen oft nicht einmal die Mitglieder, sagt Ortsverbandschef Otto Müller. Er möchte das ändern und künftig auch mehr Aktionen zugunsten dieses Teils des AWO-Engagements veranstalten.

Angefangen haben die Königsbrunner damit schon. So wurden die Einnahmen des Kaffee- und Kuchenverkaufs bei der Mitgliederversammlung für die Entwicklungshelfer in Uganda zur Verfügung gestellt. Mit den 300 Euro sei dort schon viel getan: Für 135 Euro könne man beispielsweise in Uganda die Grundausstattung für einen Sparverein bilden, mit denen die Menschen vor Ort gemeinsame Projekte umsetzen und günstige Kleinkredite vergeben können. 50 Euro reichen für Setzlinge für eine kleine Obstbaumplantage.

Die Projekte liefen nach dem bewährten Leitbild der AWO „Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Otto Müller: „Wir ermöglichen es den Menschen damit auch, in ihrer Heimat zu bleiben und nicht den gefährlichen Weg durch die Sahara und übers Mittelmeer antreten zu müssen.“

Weitere Einsatzgebiete der AWO in Ausland seien in Mittelamerika und in Südostasien, wo man sich beispielsweise gegen den Mädchenhandel engagiert.

Die Königsbrunner Ortsgruppe will die internationalen Bemühungen ihres Dachverbands daher bei ihren Engagements stärker beteiligen. Beim Nikolausmarkt wurden die Erträge bislang zwischen Kindertagesstätte, Seniorenheim und Ortsgruppe aufgeteilt, um damit Aktionen zu finanzieren. Das soll auch so bleiben, sagt Müller. „Aber wir wollen als Verein keinen Gewinn machen“, sagt Müller. Deshalb würde er gerne einen Anteil der Einnahmen weiterreichen. Gleiches gilt für den sehr erfolgreichen Märchenabend im Garten der Begegnungsstätte, bei dem die Besucher spenden können. „Für uns bleibt es wichtig, über den Zaun hinauszublicken. Und so haben wir die Möglichkeit, auch Menschen anderswo ein glückliches Leben zu ermöglichen.“

Vergessen wird dabei die heimatliche Arbeit nicht. Schließlich stünden auch an der Begegnungsstätte selbst in den kommenden Jahren Investitionen an. Das Freizeitprogramm soll ebenfalls so bestehen bleiben – schließlich besuchen 180 Personen die verschiedenen Kurse, mit denen die Begegnungsstätte von Montagfrüh bis Freitagmittag komplett ausgelastet ist. (adi)