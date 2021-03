07:00 Uhr

Mädchen verletzt: Bobingen reagiert schnell auf Schulwegunfall

Nachdem an dieser Stelle am Montag eine Schülerin angefahren wurde, hat die Stadt Bobingen schnell reagiert. Es gilt nun: Tempo 30.

Plus Nur drei Tage nachdem eine Schülerin in der Krumbacher Straße beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden war, hat die Stadt Bobingen schon reagiert.

Von Elmar Knöchel

Sehr schnell reagierten Bürgermeister und Verwaltung der Stadt Bobingen auf den Verkehrsunfall, der sich am Montag in der Krumbacher Straße ereignet hatte. Ein Autofahrer hatte die rote Ampel an der Einfahrt zu der Schule übersehen und eine Schülerin erfasst.

Das Mädchen, das die Straße vorschriftsmäßig bei Grün überquerte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie durch ein Wunder erlitt sie nur mittelschwere Verletzungen. Doch Eltern und Lehrer der naheliegenden Schulen reagierten geschockt. Denn an dieser Stelle überqueren jeden Tag viele Schüler die vielbefahrene Krumbacher Straße.

Bürgermeister generell für Tempo 30 an Schulen

"Ich erhielt einige Anrufe diesbezüglich", erklärte Bürgermeister Klaus Förster auf Nachfrage. Auch eine Unterschriftenaktion sei bereits im Gespräch gewesen. Schnell sei ihm klar gewesen, dass hier etwas geschehen müsse. Denn er spreche sich generell für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern vor Schulen und Kindergärten aus.

Zwar sei dieser Unfall, bei dem der Fahrer schlichtweg eine rote Ampel missachtet hatte, damit wahrscheinlich nicht verhindert worden, aber in so einem Fall könne jeder weniger gefahrene Stundenkilometer eventuell Leben retten. Während des Bobinger Laurentiusfestes würde in diesem Bereich ja ohnehin ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern gelten. So sei ihm letztlich die Entscheidung leicht gefallen.

Wobei er betonte, dass die Autofahrer in diesem Bereich auch so schon relativ diszipliniert fahren würden. So hätte eine Tempomessung in diesem Bereich vor einiger Zeit eine gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit von lediglich 38 Stundenkilometern ergeben, obwohl eigentlich 50 erlaubt waren. Damit müssen sich ab sofort alle Fahrzeuglenker, die oft die Krumbacher Straße befahren, umstellen. Denn ab sofort gilt im Bereich zwischen Badstraße und der Einfahrt zur Point: Fuß vom Gas. In beiden Richtungen.

