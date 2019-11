30.11.2019

Märchen für Erwachsene

Entspannte Aktion des Frauenbunds

Der Katholische Frauenbund Wehringen veranstaltete einen Märchenabend für Erwachsene. Mit ihren „Märchen vom Glückhaben und Glücklichsein“ verstand es Monika Weidner in ihrer unnachahmlichen Weise, die Zuhörerinnen in ihren Bann zu ziehen. Bekannte und unbekannte Geschichten erzählte sie und erklärte anschließend den Sinn dahinter, denn in früheren Zeiten waren Märchen nicht für Kinder gedacht, sondern als Lebenshilfe für Erwachsene. Die zahlreichen Besucherinnen verbrachten einen interessanten und entspannten Abend, zumal sie sich in der Pause noch an einem Büfett stärken konnten.

