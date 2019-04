18.04.2019

Magenta, so weit das Auge reicht

Warum sich Doris König mit einer Farbe beschäftigt

Magenta, so weit das Auge reicht. Das ist die neue Ausstellung im Gesundheitshaus Reichart in Schwabmünchen. Die 33 Bilder schuf Doris König aus Untermeitingen. Und hatte bei ihrer Arbeit genau diese Räume im Blick. Und es ging ihr noch viel mehr durch den Kopf.

Seit rund einem halben Jahrhundert malt Doris König, anfangs sicherlich nicht besonders kunstvoll. Doch ab ihrem 18. Lebensjahr nahm ihre künstlerische Entwicklung ihren Lauf. Gegenständliche Malerei, das war es, was sie in den Bann zog, auch Akte.

Doch jetzt wollte die Landsberger Boutique-Besitzerin mal etwas anderes ausprobieren. Dadurch verfiel sie auf die Farbe Magenta, die nicht nur sie fasziniert. „Sie kommt einerseits in der Natur zum Beispiel in der Malvenblüte vor, andererseits ist sie beim Laser-Farbdruck wichtig. Sie dient aber auch als Schutzfarbe bei körperlichen und seelischen Schocksituationen“, erzählt König begeistert und fügt hinzu: „Magenta ist die Farbe Chinas und Perus und eine absolute Modefarbe.“

Bekannt ist, dass Madame Pompadour und die First Lady Eisenhower verrückt danach waren. Vielleicht war das der Auslöser, dass Magenta zu einer so beliebten femininen Farbe wurde, die jetzt sogar in dem Frauensender Magenta TV verdeutlicht wird. Und ja, auch die Telekom bemächtigte sich ihrer. Da ist es doch nur schlüssig, dass es auch im Gesundheitshaus Reichart in Schwabmünchen eine Magenta-Ausstellung geben muss, und das mit Bildern der unterschiedlichsten Ausprägung mit den unterschiedlichsten Namen: Ohr, süße Versuchung, Glubschauge, Knochenfraktur, Qualle, ja sogar eine ganze Serie der derzeit so berühmten Schwarzen Löcher.

Die dritte Ausstellung von Doris König im Gesundheitshaus wurde bei der Vernissage mit 100 Gästen auf besondere Art präsentiert. Bei der Begrüßung durch die Familie Reichart und der König-Ansprache wurde der Raum ganz in purpurnes Licht getaucht. Die Ausstellung bleibt ein halbes Jahr und kann zu den Öffnungszeiten des Kunsthauses bewundert werden. (rr-)

Themen Folgen