vor 42 Min.

Mal sanft, mal poppig und rockig

What a feeling“ – bei ihrem umjubelten Auftritt im Wehringer Bürgersaal präsentierte die Augsburger A-cappella-Formation Greg is back auch viele Hits aus den 80er-Jahren.

Was für ein Jahresauftakt! Nach drei ausverkauften Konzerten in Augsburg und Bobingen war die erstklassige A-cappella-Formation Greg is back nun im Wehringer Bürgersaal zu Gast.

Von Sybille Heidemeyer

„Die Leute können nicht genug bekommen, die Karten waren in kürzester Zeit weg“, sagte Andreas Jähnert, der Vorsitzende des Musikvereins Wehringen. Bereits zum dritten Mal holte der Musikvereindie Gruppe Greg is back für seine Initiative „Ein Mehr an Kultur!“ nach Wehringen.

Die rund 30 Sänger und ihr Leiter Martin Seiler, die sich selbst als „Vocal group XXL“ bezeichnen, hatten drei Weihnachtslieder und eine bunte Mischung aus Pop und Rock quer durch die Jahrzehnte im Gepäck.

Das Repertoire reichte von beliebten Hits aus den 1980er-Jahren, wie „What a Feeling“, „You’re the Voice“ und „Juke Box Hero“ über Filmmusik aus dem „Dschungelbuch“ und „Godzilla“ bis hin zu „Stressed Out“ und Aviciis „Wake Me Up“. Dazwischen mit „Joseph’s Lullaby“, Leonard Cohens „Hallelujah“ und „Don’t Give Up“ immer wieder leise Töne, die die Besucher besonders berührten.

Bei fast allen Liedern präsentierten sich Sänger mit ihren Stimmen solistisch oder in kleinen Ensembles. Die Besucher waren nach jedem Stück begeistert von der mitreißenden Musik und der großartigen Bühnenpräsenz. Sanft, poppig, rockig, jazzig – Greg is back kann alles, und dies in solcher Perfektion, dass sie den ersten Platz bei den bayerischen Chorwettbewerben 2013 und 2017 und jeweils den zweiten Platz bei den deutschen Chorwettbewerben 2014 und 2018 in der Kategorie „Populäre Chormusik“ einheimsten.

Neben den Gesangsqualitäten tragen vor allem auch die ausgefeilten, facettenreichen Arrangements von Chorleiter Martin Seiler zum großen Erfolg der Augsburger A-cappella-Gruppe bei. Davon konnten sich die Besucher besonders bei „Music“ von John Miles überzeugen, das ein herausragender Oliver Toth als Solist und alle Chorstimmen regelrecht zelebrierten.

Durch die Nähe zum Publikum und der versprühten Freude von Chor und Chorleiter wurde spätestens beim Hip-Hop-Medley das Konzert zur Party, bei der nicht nur die Bühnenpodeste, sondern der ganze Saal bebte.

Info Im Rahmen von „Ein Mehr an Kultur!“ tritt am 23. April, 20 Uhr, die Kabarettistin Christine Eixenberger mit ihrem Programm „Fingerspitzenlösung“ im Wehringer Bürgersaal auf. Infos und Kartenvorverkauf unter www.musikverein-wehringen.de

