Malwettbewerb der Feuerwehr

Bilder können bis 7. Juli abgegeben werden

Zu ihrem 150-jährigen Bestehen sucht die Freiwillige Feuerwehr Schwabmünchen die besten Feuerwehrbilder der Stadt. Mitmachen können Schwabmünchner Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler an Schwabmünchner Schulen. Die Werke zum Thema „Feuerwehr“ sollen auf einem DIN-A4-Blatt mit Holzstiften, Wachsmalkreiden, Wasserfarben oder als Comiczeichnung gestaltet werden. Teilnehmer aus den weiterführenden Schulen dürfen auch bildend oder plastisch tätig werden sowie mehrseitige Comics und Geschichten einreichen. Die Gemälde aus den Kindergärten und der Grundschule werden eingesammelt. Abgabe für alle anderen ist bis Sonntag, 7. Juli, unter dem Stichwort „Malwettbewerb Feuerwehr“ im Rathaus in der Fuggerstraße 50. Dabei müssen jeweils Name, Alter beim Erstellen des Werkes, ein Kontakt und der Titel des Werkes angegeben werden.

Nach dem Einsendeschluss entscheidet eine Jury über die Prämierung. Im Juli gibt es eine offizielle Preisverleihung, es gibt Sach- und Erlebnispreise. Die Gewinnerwerke werden erst als Galerie im Rathaus und dann beim Tag der Schwabmünchner Feuerwehren am 15. September im Feuerwehrhaus für die Öffentlichkeit zu sehen sein. (cars)

