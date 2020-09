00:32 Uhr

Mehr Wasser gibt es künftig nicht

Josef Böck (links) und Robert Sturm stehen in den kommenden sechs Jahren an der Spitze des Zweckverbandes Stauden-Wasserversorgung, der 21 Städte, Märkte und Gemeinden mit Trinkwasser beliefert.

Vor welchen großen Projekten der Zweckverband steht, wer der neue Vize ist und warum keine Gemeinde mehr aufgenommen werden kann

Von Walter Kleber

Die Neubesetzung der Verbandsführung und der Ausschüsse bestimmten neben einem Ausblick auf die anstehenden Großprojekte die jüngste Verbandsversammlung des Zweckverbandes Stauden-Wasserversorgung mit Sitz in Reichertshofen (Gemeinde Mittelneufnach).

Nach den Statuten des im Jahr 1967 gegründeten Verbandes sind die Amtszeiten der Vorsitzenden und der Ausschussmitglieder mit der kommunalpolitischen Amtsperiode identisch.

Josef Böck, der 30 Jahre lang an der Spitze der Gemeinde Langenneufnach gestanden hatte und bei der Kommunalwahl im März nicht mehr angetreten war, bleibt dem Staudenwasser-Zweckverband als Vorsitzender bis 2026 erhalten. Ohne Gegenstimme wurde der 61-Jährige in seinem Amt, das er seit 2008 hat, für weitere sechs Jahre bestätigt.

Ausgeschieden ist nach drei Amtsperioden hingegen Böcks bisheriger Stellvertreter Hermann Lochbronner, der ehemalige Bürgermeister des Marktes Kirchheim (Unterallgäu), der heuer auch nicht mehr für den Chefsessel in seinem Rathaus kandidiert hatte. Zum neuen stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde Robert Sturm, 55, der Bürgermeister der Gemeinde Ettringen (Unterallgäu) gewählt.

Neu besetzt werden musste der Verbands- und Werkausschuss. Ihm gehören in den kommenden sechs Jahren die Bürgermeister Lorenz Müller ( Schwabmünchen), Peter Ziegelmeier ( Fischach), Manfred Nerlinger ( Wehringen), Peter Wachler ( Markt Wald) und Franz Renftle ( Pfaffenhausen) an. Stellvertreter sind die Bürgermeister Erwin Goßner (Großaitingen), Gerald Eichinger (Langenneufnach), Hubert Fischer (Krumbach), Susanne Fischer (Kirchheim) und Klaus Förster ( Bobingen) an.

Dem neuen Rechnungsprüfungsausschuss gehören die Bürgermeister Susanne Nieberle ( Eppishausen), Robert Wippel (Scherstetten) und Robert Irmler ( Hiltenfingen) an. Zur Kassenprüferin wurde Susanne Nieberle bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Konrad Dobler ( Langerringen) an.

Mit einer Urkunde und einem Geschenk verabschiedete Verbandsvorsitzender Josef Böck seinen langjährigen Stellvertreter Hermann Lochbronner und die ausgeschiedenen Verbandsräte Daniel Fendt (Aichen), Bernd Müller (Bobingen), Josef Kerler und Johann Miller (Eppishausen), Anton Eser (Fischach), Kornelius Griebl und Manfred Gulich (Hiltenfingen), Werner Welser (Kirchheim), Silvia Kugelmann ( Kutzenhausen), Konrad Dobler (Langerringen), Hans Biechele (Mickhausen), Georg Hampp (Pfaffenhausen), Gebhard Bierling (Schwabmünchen), Gerhard Schmid (Walkertshofen), Cornelia Müller (Wehringen) und Anton Birle (Ziemetshausen).

Werkleiter Armin Drexl brachte die bisherigen, vor allem aber die neuen Verbandsräte auf den aktuellen Stand der mittel- und langfristig anstehenden Vorhaben und Projekte. An erster und oberster Stelle steht beim Staudenwasser-Zweckverband die ständige Optimierung der Versorgungssicherheit in der Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung. Der Schwerpunkt der darüber hinaus gehenden Einzelprojekte in den kommenden Jahren liegt auf der umfangreichen Sanierung der Hochbehälter. Weil dafür schon jetzt Rücklagen gebildet werden müssen, wurde der Wasserpreis zum Jahresbeginn 2020 auf 88 Cent netto erhöht.

Nach strengen gesetzlichen Vorgaben müssen im Sanierungskonzept die Beschichtungen der Hochbehälter akribisch geprüft und eventuelle Umbaumaßnahmen einkalkuliert werden. Weitere Vorhaben sind die Erarbeitung eines Konzeptes für die ebenfalls anstehenden Schachtsanierungen im gesamten Verteilnetz sowie die Erneuerung der Steuertechnik an allen Außenstationen des Wasserwerks (Brunnen, Pumpwerke). Dafür werden von der Verwaltung derzeit auf Basis des Sicherheits- und Risikomanagements die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Weitere Baustellen sind Verbesserungen des Objektschutzes an den Anlagen des Verbandes und regelmäßige Regenerierungsarbeiten an den Brunnen, damit die Wassergewinnung aufrecht erhalten wird.

Die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder ist aufgrund des mittlerweile vollständig ausgeschöpften Entnahmekontingentes derzeit nicht möglich. Die letzten Gemeinden, die in den kommenden Jahren nach Erfüllung aller Voraussetzungen Vollmitglieder beim Zweckverband werden, sind Kutzenhausen, Fischach und Mittelneufnach.

