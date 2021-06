Mickhausen, Birkach

18:45 Uhr

Warum die Polizei an der Bergrennstrecke Mickhausen stärker kontrolliert

Plus An Wochenenden ist die kurvige Straße zwischen Mickhausen und Schwabmünchen für Motorradfahrer gesperrt. Das Verbot wirkt. Trotzdem gibt es ein Problem.

Von Maximilian Czysz

Seit 2018 ist die Straße zwischen Mickhausen und Birkach an Freitagen ab 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt. In der Vergangenheit hatte die kurvige Straße durch den Wald dazu animiert, an die persönlichen Grenzen zu gehen. Immer wieder kam es zu schweren Unfällen, wenn Motorradfahrer ihre Fähigkeiten überschätzt oder das Tempolimit überschritten hatten. Jetzt ist die Strecke wieder ein Sorgenkind der Polizei.

