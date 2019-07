vor 55 Min.

Mickhausens Festtage beginnen mit Open-Air-Kino

Das „Schlosshofflimmern“ in Mickhausen zeigt „Sauerkrautkoma“. Wir verlosen Freikarten

In seinem geschichtsträchtigen Zentrum feiert Mickhausen am Wochenende sein traditionelles Schlosshoffest. Mitten im Dorf gibt es vom 2. bis 4. August stimmungsvoll jede Menge Unterhaltung.

Vor der illuminierten Fassade des alten Fuggerschlosses geht es zum Beispiel am Samstagabend gesellig zu. Das Programm am Sonntag beginnt schon um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst.

Jedoch bereits am Freitagabend, 2. August, gibt es mit dem „Schlosshof-Flimmern“ gleich zum Auftakt wieder köstliche Unterhaltung besonderer Art: Denn mit dem „Schlosshofflimmern“ beginnt in der Staudengemeinde das Festprogramm des Musikvereins.

In Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Türkheim wird der Schlosshof in ein großes Freiluft-Kino verwandelt. Auf dem Spielplan steht heuer die bayerische Krimikomödie „Sauerkrautkoma“. Bei Einbruch der Dunkelheit, heißt es: „Film ab!“ für großes Kino unterm Sternenhimmel. Auf die Zuschauer wartet ein unterhaltsamer und fröhlicher Familienfilm auf der großen Leinwand in freier Natur. Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit (gegen 21 Uhr). Einlass in den Schlosshof ist bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Kinder bis zwölf Jahre fünf Euro. Für die Verpflegung der Kinofans sorgt der gastgebende Musikverein.

Für das „Schlosshofflimmern“ hat uns das Filmhaus Türkheim fünf Mal zwei Tickets zur Verlosung überlassen. So können Sie bis Donnerstag, 12 Uhr, mitspielen:

E-Mail schicken Sie einfach mit dem Stichwort „Kino Mickhausen“ in der Betreffzeile und mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Oder schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Die Gewinner werden telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse gegen Vorlage des Personalausweises hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

zum Fest gibt es auch im Internet: www.schmuttertaler.de

