Mit Aladdin auf den Mississippi

Der Nachwuchs der Stadtmusikkapelle überzeugt bei seinem Konzert in der Stadthalle

Von Uwe Bolten

„Nochmal!“, rief eine Kinderstimme in die Stille der Stadthalle hinein, nachdem das Vororchester der Stadtmusikkapelle den Titel „Let It Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ gespielt hatte, und erntete für diese Bemerkung einen zustimmenden kleinen Szenenapplaus. Die Stimmung in der fast voll besetzten Stadthalle entsprach dem Motto „What a Wonderful World“, das Dirigent Josef Utz für das Jahreskonzert von Vororchester und Jugendblasorchester der Stadtmusikkapelle gesetzt hatte.

Nach „Alice im Wunderland“ und dem „Little Brown Jug“ endete der Teil des unter Leitung von Josef Utz spielenden Vororchesters mit dem Pop-Rock-Klassiker „Proud Mary“, der die Zuhörer mit auf den gleichnamigen Mississippi-Raddampfer nahm. Als Zugabe nahmen die Jungmusiker das Publikum mit ihrem gelben Unterseeboot, dem „Yellow Submarine“, weit unter den Meeresspiegel mit. Die Auswahl und die Interpretation der Titel spiegelte in beachtenswerter Weise das Leistungsvermögen des Orchesters in Dynamik und Rhythmusgefühl wider.

Eine Neuerung war die Bilderpräsentation des Schwabmünchner Fotokollektivs während des fliegenden Orchesterwechsels. Passend zum Thema des Konzerts gaben die Fotos die Schönheit der Welt wieder. Die schnelle Bildwechselfolge wurde der Intensität der Darstellungen allerdings nicht gerecht, war von einigen Besuchern nach dem Konzert zu hören. Weniger Bilder hätten deutlich mehr Ruhe und Harmonie in die rund siebenminütige Präsentation gebracht. In die letzten Lichtbilder hinein intonierte das Jugendblasorchester sehr emotional Jacob de Haans „Yellow Mountains“, das die Darstellungen auf der Leinwand eindrucksvoller untermalte als die vorherige, in die Präsentation eingebaute, streicherorientierte Musik aus der Konserve.

Hohe Dynamik und Spielgefühl bewiesen die rund 60 Jungmusiker bei Michael Jacksons „Earth Song“. Die Darbietung unterstrich die hohe Dramatik, die dem Liedtext gegen Krieg, Umweltzerstörung und Hass zugrunde liegt. Kopfkino der intensiven Art erzeugte Josef Utz mit dem Jugendblasorchester im Stück „La Storia“, das Jacob de Haan dem großen Filmkomponisten Ennio Morricone widmete. „Hier entstand die Musik vor dem Film, der in der Fantasie des Zuhörers entsteht“, hieß es in der Ankündigung. Passend zur gleichnamigen Filmmusik erschien Aladdin auf der Bühne und lockerte die Darbietung auf. Mit einer musikalischen Widmung an den Jazztrompeter Louis „Satchmo“ Armstrong endete das offizielle Konzert, das um zwei Zugaben, einschließlich dem namensgebenden Konzerttitel „What a Wonderful World“, erweitert wurde.

Das Potenzial, das in den von Josef Utz geleiteten Orchestern wiederzufinden ist, wurde durch die Worte vom Vereinsvorsitzenden Peter Schäfer deutlich hervorgehoben. Als Beispiel ehrte er mit Benedikt Mayr (D1, Trompete) Franziska Schmid (D1, Klarinette), Dominique Ascherl (D2, Euphonium), Simon Mayr (D2, Tuba) vier Jungmusiker, die den Anforderungen der anspruchsvollen Bläserprüfungen im Laufe des Jahres gerecht wurden.

