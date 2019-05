16:16 Uhr

Mit Don Camillo und Peppone

Bei einem literarischen Spaziergang durch Bobingen kommen verborgene Talente zum Vorschein. Die Streithähne aus dem italienischen Kultroman haben dabei eine Menge Vergnügen.

Von Ingeborg Anderson

Um es gleich vorwegzusagen – der literarische Spaziergang durch Bobingen, mit dem die Stadtbücherei ihren Beitrag zum Jubiläumsprogramm leistete, hat die Teilnehmer restlos begeistert. Auch die Akteure waren mit sichtlichem Vergnügen dabei und erwiesen sich als darstellerische Talente.

Eine "Starbesetzung" mit Pfarrer und Bürgermeister

Etwa Stadtpfarrer Thomas Rauch und Bürgermeister Bernd Müller, die eine Beichtszene aus Giovannino Guareschis Roman „Don Camillo und Peppone“ im Sitzungszimmer des Rathauses unter dem Kreuz nachspielten. Zu Recht verkündete Büchereileiterin Judith Hitzelberger eingangs: „Wir beginnen mit Starbesetzung. Ich bin ganz stolz auf mich, das geschafft zu haben.“

Im Gegensatz zum guten Einvernehmen zwischen Bürgermeister und Pfarrer in Bobingen sind der kommunistische Peppone und Pfarrer Don Camillo Streithähne. Da fliegen auch schon mal die Fäuste oder noch ganz andere Sachen. Als Peppone beichtet, dass er es war, der Don Camillo eines Nachts mit einem Knüppel attackiert hat, ist es Don Camillos erster Impuls, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und hier kommt Jesus am Kreuz ins Spiel, mit dem der Dorfpfarrer Zwiesprache hält und der ihm vorhält, dass seine Hände zum Segnen und nicht zum Prügeln da sind. „Ja Herr, aber nicht die Füße“, entgegnet Don Camillo und versetzt dem knienden Peppone einen Fußtritt. Andreas Hipper, Student der Religionspädagogik, der derzeit Praktikant bei Pfarrer Rauch ist, war es, der bei dieser Szene dem Gekreuzigten aus dem Off seine Stimme lieh. Riesenapplaus von den etwa 50 Teilnehmern für die Darsteller.

Der Boandlkramer auf dem Friedhof

Besinnlicher, aber ebenfalls nicht ohne Humor ist die Geschichte vom Boandlkramer (dem Tod), den der Brandner Kasper in der Geschichte Franz von Kobells mit selbst gebranntem Kirschschnaps überlistet und ihm noch ein paar Lebensjahre abluchst. Walter Sitz, bewährtes Mitglied der Theaterschmiede, las diese Geschichte in passender Location – vor der Aussegnungshalle auf dem Friedhof.

Als ein weiterer passender Ort dieses literarischen Spaziergangs erwies sich das Schulmuseum in der alten Mädchenschule, wo die Teilnehmer in den alten Schulbänken sitzend, mit Vergnügen den Vortrag von Corinna Kammerer verfolgten. Die Vorsitzende des Heimatvereins D’Hochsträßler las aus Heinrich Spoerls Roman „Die Feuerzangenbowle“, den die meisten von ihnen in der Verfilmung mit Heinz Rühmann kannten. Gekonnt wechselte die Vortragende von den verschiedenen Stimmen der Schüler, die einen Rausch vortäuschen, zur Stimme des Professor Schnauz mit seiner „ongewähnlichen“ Aussprache der Vokale.

Unterhaltung mit der Büblesage

Dass unterhaltsame Literatur auch in Bobingen spielen kann und von Bobingern geschrieben wird, bewies Anni Gastl. An der Figur des Bobinger Büble am Kirchplatz erzählte sie in Mundart die Geschichte des Mannes, der mit dem Finger unter der Nase und dem Spruch „So gaht’s Bobinga zua“ zur Symbolfigur der Singoldstadt wurde. Ein Erlebnis, das sie genau an diesem Ort beim Überqueren der Straße hatte, fasste sie mit viel Witz und einer Portion Selbstironie in Mundartreime. Eher nostalgischer Natur war das Gedicht von Josef Holzhauser, das Anni Gastl außerdem vortrug. Es ist ein gereimter Abschied vom Ochsenwirt, der einst dem Eckhaus an der Kirchplatz-Kreuzung weichen musste.

Büchereileiterin Judith Hitzelberger und ihre Stellvertreterin Verena Weber konnten sich über ein sehr positives Echo seitens der teilnehmenden Literaturfreunde freuen: „Das war großartig“, war zu hören und – „so etwas sollte man öfter machen“.

