vor 25 Min.

Mit südländischem Flair in den Frühling

Die „Notte Italiana“ der Stadtmusikkapelle präsentiert sich erfolgreich in einem neuen Gewand. Was die besonderen Momente sind und welche Rolle Hans Albers spielt

Von Uwe Bolten

Das neue Konzept des traditionellen Frühlingskonzertes war nicht nur dem Programm zu entnehmen, sondern begann schon am Einlass in die Stadthalle. Vorsitzender Peter Schäfer und sein Stellvertreter Johann Nebauer betätigten sich als Kartenabreißer, die Musiker, die immer wieder zu sehen waren, trugen anstatt der traditionellen Tracht weiße Oberteile mit bunten, den italienischen Nationalfarben angelehnten Halstüchern. Gespannt warteten die rund 500 Zuhörer auf die Darbietungen des Jugendblasorchesters, der Stadtmusikkapelle sowie der SingGoldies und der Liedertafel.

Die kräftigen Herbstfarben in den italienischen Bergen setzte der Titel „Yellow Mountains“ in Harmonien um, die Schönheit der Borromäischen Inseln am westlichen Teil des Lago Maggiore beschrieb das Jugendblasorchester mit der „Borromeo Suite“ im romantischen bis lebenslustigen Arrangement in den drei Sätzen. Die Arietta des Cherubino „Voi che sapete“ („Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt“ aus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“) spielt zwar im spanischen Sevilla, passte jedoch aufgrund des italienischen Libretto und des melodiösen Charakters in diese italienische Nacht. Johannes Kapfer bereicherte das Stück als Solist auf seinem Euphonium. Mit Eros Ramazottis „Piu bella cosa“ und dem traditionellen „Bella ciao“ setzte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Josef Utz musikalisch gekonnt die Überleitung zu italienischen Antipasti und Wein, die in der Pause auf die Gäste warteten.

Moderator Joachim Stork, der als Lehrer für katholische Religion über Latein einen Zugang zur italienischen Sprache hat, führte offen und freundlich durch das Programm aller beteiligten Formationen. Sprachspiele, wie die Verwechslung des Ehrenvorsitzenden Heinz Albert mit Hans Albers, sorgten für amüsiertes Gelächter.

Melodien aus dem „Capriccio Italien“ von Peter Tschaikowsky, dem Triumphmarsch aus Verdis „Aida“ und den neapolitanischen Weisen „Santa Lucia“ sowie „Funiculì, Funiculà“ eröffneten im Medley „Belcanto“ den zweiten Block, den die Stadtmusikkapelle unter Wolfgang Siegert schwungvoll einleitete. Puccinis „Nessun Dorma“ bescherte die ruhige Stimmung, auf welche die SingGoldies mit „Gitarren klingen“ und „Santa Lucia“ aufbauten; die Liedertafel intonierte „Träume vom Glück“ und „La Montanara“. Rhythmisch fordernd und den Schlagwerkern der Kapelle vieles abverlangend, präsentierten die Musiker „La Paloma“ in einer Weise, die, bis auf die Hauptmelodie, nichts mit den bekannten weichen Versionen des spanischen Komponisten Sebastián de Yradier gemein hatte. Das große Finale, das nach dem Medley aus beliebten Italo-Pop-Classics erklang, verursachte bei nahezu allen Anwesenden Gänsehaut. Mit „Va, pensiero, sull’ali dorate“, bekannt als Gefangenenchor aus dem 3. Akt der Verdi-Oper „Nabucco“ erschufen die beiden Chöre unter Leitung von Ingrid Jürges, getragen von den Klängen der Stadtmusikkapelle, eine Klangwolke, die den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das Ende markierte der Florentiner Marsch. Stehende Ovationen vom begeisterten Publikum dankten allen Musikern für dieses Erlebnis, das mit weiteren Leckereien und Musik einer kleinen Besetzung noch ungezwungen in die Nacht verlief.

