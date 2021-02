12:29 Uhr

Motorradfahrer prallt bei Königsbrunn gegen Sattelschlepper

Bei Königsbrunn ist am Mittwoch ein schwerer Unfall passiert.

Plus Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer bei Königsbrunn: Er prallte beim Überholen in den Gegenverkehr.

Von Elmar Knöchel

Auf der Straße von Königsbrunn nach Mering ist am Mittwoch ein schwerer Unfall passiert. Ein vermutlich aus dem Landkreis Landsberg stammender Motorradfahrer übersah am Mittwochmorgen beim Überholen eines Lastwagens einen entgegenkommenden Sattelschlepper. Das Motorrad prallte seitlich, auf Höhe des Vorderrades, gegen den Sattelschlepper.

Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeibeamter vor Ort sagte: "Der Kradfahrer kann heute seinen zweiten Geburtstag feiern."

Straße zwischen Königsbrunn und Mering mehrere Stunden blockiert

Der Fahrer sowie der Beifahrer des Sattelschleppers blieben unverletzt. Die Ortsverbindung nach Mering war mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Polizei und Feuerwehr regelten den Verkehr.

