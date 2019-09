vor 7 Min.

Musiksommer endet mit Chorkonzert

Geistliche Musik beim Abschluss am Sonntag

Der diesjährige Bobinger Musiksommer klingt am Sonntag, 29. September um 18.30 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche aus mit dem geistlichen Chorkonzert „Liebe, Hoffnung, Glaube“.

Im Hauptwerk des Abends, dem „Stabat Mater“ von Karl Jenkins, werden die Mutterliebe und das Weinen Marias um ihren Sohn Jesus in allen Facetten hörbar und fühlbar. Ihm an die Seite gestellt werden das Stück „Ubi Caritas“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo sowie „Hope Faith Life Love“ des amerikanischen Komponisten Eric Whitacre nach einem Liebesgedicht des Lyrikers E. E. Cummings. Ebenfalls aus den USA stammt der Jazzpianist und Komponist Steve Dobrogosz. Seine meditative Vertonung „Have I not Love“ nimmt die Worte des Hohelieds der Liebe im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus auf, an dessen Ende steht: „Die Liebe hört niemals auf.“

Theresa Holzhauser musste aus beruflichen Gründen ihre Teilnahme am Konzert leider absagen. Ihren Part wird am Sonntag die junge Sängerin Lucia Miorin übernehmen. Sie war schon des Öfteren in Bobingen solistisch zu hören, u. a. im Musical „Perisade“ der Stadtkapelle in der Singoldhalle im Jahr 2016.

Weitere Mitwirkende sind das Vokalensemble Klangverwandt; Eva Reinsch (Klavier), Johannes Göppel (Percussion), Peter Lukas (Flöte, Texte), Angela Stern, Andrea Sappler und Robert Sturm (Chorsolisten). Leitung: Sigrid Pröbstl.

Eintrittspreis im Vorverkauf: 14 Euro (ermäßigt 9 Euro). An der Abendkasse kosten die Karten 2 Euro mehr. Kartenvorverkauf im Pfarramt St. Felizitas an der Hochstraße 2a, bei Bücher Di Santo und bei Schreibwaren Max Schiller in der Siedlung. Telefonische Kartenreservierung im Pfarramt vormittags unter Telefon 08234/ 9642-0.

