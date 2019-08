vor 45 Min.

Musikverein präsentiert Bilanz seiner Jugendarbeit

Jugendkapelle, Kinderchor und viele junge Solisten musizieren im alten Lagerhaus von Walkertshofen

Zu einer eindrucksvollen Bilanz der musikalischen Basisarbeit, die beim Musikverein Walkertshofen mit viel Aufwand und Einsatz das ganze Jahr über geleistet wird, geriet das Schülerkonzert im alten Lagerhaus der Staudengemeinde. Der Platz im Programmheft reichte kaum aus, um all die kleinen Musikanten aufzuführen, die sich vor großem Publikum präsentieren durften. Mehr als 40 Buben und Mädchen – die Sängerinnen des Kinderchores und die Mitglieder der Jugendkapelle noch gar nicht mitgerechnet – gaben sich unter der Gesamtleitung von Roland Dworschak einen ganzen Nachmittag lang ein klingendes Stelldichein.

Die Einstimmung auf den Konzertnachmittag übernahm die Jugendkapelle mit dem Ohrwurm „Get me to the Church one Time“ („Bringt mich pünktlich zum Altar!“) des Brautvaters Alfred Doolittle aus dem Musical „My fair Lady“. Gemeinsam mit dem Kinderchor (Leitung: Daniela Dworschak) erinnerten die jungen Musiker noch einmal an das erst kürzlich mit großem Erfolg aufgeführte Singspiel um Ritter Rost: „Das muss ein Ritter können!“ Zum Abschluss der ersten Runde steuerte der Kinderchor das Lied „Wenn die Turmuhr Zwölfe schlägt“ bei.

Mit dabei waren unter der Leitung von Edith Haydn auch Frieda, Paulina, Elias, Sebastian von der Musikalischen Früherziehung mit einer gelungenen „Schlägelparade“. Eine starke Truppe waren auch die Blockflötenkinder, die vor großem Publikum zeigten, was sie im vergangenen Schuljahr gelernt haben. Benedikt, Julian, Laurin, Leonie, Magdalena, Felicitas, Lisa, Nina, Pia, Leonie und Magdalena bekamen viel Applaus.

Schlag auf Schlag wechselten sich sodann die jungen Solisten auf der Bühne ab. Von der Blockflöte bis zur Posaune, von der Gitarre bis zum Saxofon und vom Keyboard bis zur Klarinette reichte die enorme Bandbreite der musikalischen Darbietungen. Die Solisten des Nachmittags waren Hanna Deuringer (Klarinette), Linus Strodel (Gitarre), Lara Kleber (Bariton), Konstantin Reiß (Trompete), Valentin Reiß (Gitarre), Alois Bachler (Keyboard), Lisa Dischler (Klarinette), Sophie Mosler (Klarinette), Aaron Schmid (Posaune), Natalie Mosler (Gitarre), Franziska Greif (Alt-Saxofon), Selina Müller (Tenor-Saxofon), Moritz Rieger (Tenorhorn), Richard Jung (Gitarre), Anna Wenzel (Querflöte), Alexandra Greif (Querflöte), Annika Müller (Klarinette), Lena Miller (Gitarre), Magdalena Lidl (Trompete), Emma Miller (Klavier) und Annika Lidl (Klarinette).

Roland Dworschak, in dessen professionellen Händen in der Staudengemeinde seit über 25 Jahren die Gesamtleitung aller musikalischen Aktivitäten liegt, moderierte in der ihm eigenen humorvollen Art die große Solistenparade. Unter den Augen ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister zeigten die jungen Musikanten, was sie das Jahr über im Instrumentalunterricht gelernt haben.

Die Zuhörer sparten nicht mit Applaus für die jungen Akteure und klatschten so manchen Anflug von Lampenfieber einfach weg. Beim Musikverein Walkertshofen werden alle gängigen Blech- und Holzblasinstrumente sowie Schlagzeug und Gitarre unterrichtet. (wkl)

für die Nachwuchsausbildung beim Musikverein Walkertshofen sind Vorsitzender Adolf Hägele, Telefon 0170/7097355, Dirigent Roland Dworschak, Telefon 0172/ 8229520, und Jugendleiterin Veronika Miller, Telefon 0175/5518284.

Themen Folgen