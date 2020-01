Mystische Geschichten um Rauhnächte

Plus Karl Heinz Hummel und Evelyn Plank lesen in Markt Wald sagenhafte Geschichten und die Nagl-Musi bringt dazu den richtigen Ton

Einen gruslig-heiteren Abend mit sagenumwobenen Rauhnachtgeschichten bescherte die Kulturschmiede Stauden dem Publikum im ausverkauften Adlersaal in Markt Wald. Untermalt von der einzigartigen Nagl-Musi erzählten Bühnenautor Karl-Heinz Hummel und Schauspielerin Evelyn Plank Sagen aus Bayern und Tirol.

Sie verstehen es perfekt, die Zuschauer mit den Legenden und Mythen rund um die bayerischen und Tiroler Rauhnächte zu fesseln und zu unterhalten. Obwohl die beiden wahrscheinlich die Geschichten schon Hunderte Male gelesen haben, sieht man ihnen den Spaß und die Freude daran richtig an. Es gelingt ihnen von Anfang an, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen und mit Anmerkungen genau die richtige Prise Witz einzustreuen. Dazu spielte die kongeniale Nagl-Musi ihre ureigene und selbst komponierte „Neue Volksmusik“: eine Art bayerische Stubenmusik gemischt mit südamerikanischen Rhythmen, Swing und Blues. Die fünf Virtuosen sind Vollblutmusiker: Bärbel Steinbigler ist eine echte Meisterin am Hackbrett und Rolf Nagl zaubert an der Zither schier unglaubliche Töne. Im Hintergrund sorgen Janine Schmidt mit Percussion, Stefan Pfaffinger am Bass und Daniel Kollmer mit Gitarre für den richtigen Rhythmus. Genau diese Mischung aus gruselig-humorigen Geschichten und eigenwilligem Musikstil macht diese Veranstaltung auch so besonders und lässt das Publikum zwischen Schauern und Lachen immer wieder hin und her gleiten.

Geheimnisvolle Rituale

Von vielen Ritualen und Geheimnisvollem wird so erzählt: In der Thomasnacht (21. Dezember) sollten sich die Mädchen anders herum ins Bett legen, weil ihnen dann im Traum ihr zukünftiger Geliebter erscheine. Mit Weißhaselruten könne man nicht nur das Ungeziefer aus dem Haus vertreiben, sogar Computerviren aus dem Internet hätten damit keine Chance. In der Christnacht (24. Dezember) fängt um Mitternacht das Vieh an zu sprechen und könne sogar die Zukunft orakeln. Es wird von einem mysteriösen Kartenspiel in der Silvesternacht und einem Haus berichtet, in dem der Teufel wohnt und das darum nicht mehr betreten werden darf. Dass es doch an einen Düsseldorfer verkauft wurde, sorgt dann wieder für viele Lacher. Karl-Heinz Hummel wird hier öfter gefragt, ob denn die Geschichten auch wahr sind. Er verweist auf die Legende des Weitwiesenweiberls, in der ein junger Bursch auf dem Weg zu seiner Geliebten mit seinem Auto über den gefrorenen Königssee fuhr und nach der Begegnung mit dem Weitwiesenweiberl auf mysteriöse Weise verschwand. „Der VW Käfer des Jungen liegt allerdings heute immer noch mitten auf dem Grund des Königsees und kann auf YouTube angeschaut werden“, grinst Hummel.

Begeistertes Publikum

Das Publikum in Markt Wald war am Ende begeistert und forderte immer wieder eine Zugabe, was die Künstler gerne erfüllten. Zum Dank für einen wunderbar schaurig-lustigen Abend überreichte ihnen Kulturschmiede-Vorsitzender Karl Scheid den hochprozentigen Kulturpreis in Form einer Hexe.