Mythos oder Wahrheit: Mittags ist es am heißesten?

Der Meteorologe Klaus Hager erklärt, wann die Spitzenwerte in unserer Region erreicht werden.

Von Siegfried P. Rupprecht

In unserer Serie gehen wir bekannten Sommermythen auf den Grund. Experten erklären, was an den Geschichten wirklich dran ist. Nachdem es in Folge eins um das Thema Sonnenschutz ging, widmen wir uns im zweiten Teil der Serie um die Frage nach der Mittagshitze.

Zum Mittag hat die Sonne ihren Höchststand erreicht. Dennoch bringt sie in diesem Zeitfenster nicht das Temperaturmaximum. So richtig warm wird es nämlich erst am frühen Nachmittag. Insofern beantwortet der Meteorologe Klaus Hager aus Neusäß die Frage „Stimmt es, dass es mittags am heißesten ist?“ unter Vorbehalt: „In der Regel ja, aber …“

Klaus Hager: Die Luft erwärmt vom Boden her

Zuerst wartet der bekannte Wetterexperte mit der Frage auf: Wer erwärmt die Erde? „Das sei unser Lebensmotor: die Sonne, mit ihrer Ultraviolettstrahlung“, betont er. Letztere werde hauptsächlich am Erdboden in Wärme, sprich Infrarotstrahlung, umgewandelt. „Dadurch erwärmt die Luft vom Boden her“, erklärt Meteorologe Klaus Hager. Auch wisse man, dass die Sonne am Mittag ihren höchsten Stand am Firmament hat und somit die meiste Wärmeenergie liefert. Doch die Umwandlung ist nicht jeden Tag gleich. „Das spüren wir bei den täglichen Temperaturhöchstwerten“, erklärt Hager. Da sei einmal je nach Jahreszeit die Schräge des Einfallwinkels der Sonnenstrahlen wichtig. „Im Winter steht die Sonne mittags tiefer als im Sommer“, verdeutlicht der Meteorologe. Und zweitens gebe es auch oftmals Wolken, die die Umsetzung der Strahlung am Boden schmälert.

Höchststand der Sonne steht in Verbindung mit der geografischen Länge

Dazu kommt noch eine zeitliche Verschiebung des Höchststands der Sonne in Verbindung mit der geografischen Länge. „Die grundsätzliche Verschiebung beträgt bei uns gegenüber dem Fixpunkt der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) bei 15 Grad Ost circa 16 Minuten“, verdeutlicht Hager. „Schwabmünchen beispielsweise liegt ungefähr bei elf Grad Ost.“ Somit sei der wahre Sonnenmittag um 12.16 Uhr.

Wesentlich größer ist jedoch die Verschiebung durch die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). „Um gar eine ganze Stunde“, macht der Wetterexperte aufmerksam. „Also ist der wahre Sonnenhöchststand erst um 13.16 Uhr.“ Hager spricht in diesem Zusammenhang ein weiteres wichtiges Kriterium an: „Bis nun die Wärme in zwei Meter Höhe, in der die Bodentemperaturen amtlich gemessen werden, voll erreicht wird, ist es erst um etwa 14 Uhr am heißesten.“ Und noch eine Einschränkung hat er parat: „Das alles ist obendrein von den jeweils aktiven Luftmassen – Warmluft aus dem Süden oder Kaltluft aus Norden oder Osten – abhängig.“

