Nacktbilder von 13-Jähriger: Mann gibt sich als Jugendlicher aus

Plus Ein Mädchen verschickt im Internet intime Fotos, doch hinter dem angeblichen 17-Jährigen steckt ein 51 Jahre alter Mann. Der droht, die Bilder zu veröffentlichen.

Teuer zu stehen kommt einen 51-jährigen Mann aus Königsbrunn seine Neugier für nackte junge Mädchen. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen wurde er jetzt von der Jugendrichterin des Augsburger Amtsgerichts zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Ein aufwendiges Gerichtsgutachten und eine Geldauflage reißen zudem ein mehrere tausend Euro tiefes Loch in die Kasse des Mannes.

Die Jugendliche ist gerade mal 13 Jahre alt, Schülerin aus Nordrhein-Westfalen und obwohl sie einen Freund hat, schaut sie in Internet-Foren nach Jungs. Marcel gibt vor, 17 Jahre alt zu sein, weckt das Interesse des Mädchens, man chattet miteinander. Sie fasst Vertrauen zu ihm und schickt ihm auf sein Bitten hin mehrmals Nacktbilder ihres Intimbereichs und ihrer Brust mit dem Handy.

Das Problem: „Marcel, 17“ ist nicht real. Hinter Marcel, 17 Jahre, steckt der ledige Angeklagte aus Königsbrunn. Zwar ist der auch groß und schlank, wie es irgendein aus dem Netz geklautes Bild von Marcel zeigt, aber mit einem echten Foto seiner Person würde der 51-Jährige wohl kaum große Gefühle in einer 13-Jährigen wecken. Das weiß der Angeklagte und schämt sich offensichtlich, als ihm Richterin Angela Reuber sein „unschönes“ Tun vorhält.

Angeklagter will intime Fotos einer 13-Jährigen ins Internet stellen

Noch empörender kommt es beim Gericht an, wie der Angeklagte versucht hatte, die 13-Jährige zu erpressen. Einige Tage nach dem Chat fordert sie ihn erst auf, die Bilder wieder zu löschen; sie bittet und fleht den Mann an. Doch der dreht den Spieß um: Sollte sie ihm nicht weitere Fotos und Videos von sich senden, werde er die Dateien für alle zugänglich ins Internet stellen, droht der 51-Jährige laut Anklageschrift.

Trotzdem landet die Angelegenheit bei der Polizei und der Königsbrunner vor Gericht. Bei einer Durchsuchung im Sommer 2018 in seiner Wohnung werden die Ermittler fündig. Auf drei Mobiltelefonen und einem Tablet-Computer finden sie mehr als 50 weitere verbotene Fotos und Videos. Darauf sind zwar kein weiteren Missbrauchsfälle von Kindern zu finden, allerdings von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Der Angeklagte gesteht mittels einer Erklärung seines Verteidigers Jörg Seubert alle ihm zur Last gelegten Taten. Damit erspart er seinem Opfer eine möglicherweise peinliche Aussage-Situation vor Gericht. Seubert zeigt zudem den letztlich gescheiterten Versuch auf, mit der Mutter der Geschädigten einen Täter-Opfer-Ausgleich zu vereinbaren.

Staatsanwältin fordert zwei Jahre Haft

Staatsanwältin Andrea Hobart erkennt zwar in ihrem Plädoyer die für den Täter sprechenden Punkte an – beispielsweise das Geständnis oder die versuchte Schadenswiedergutmachung. Sie fordert dennoch eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren Gefängnis. Weil sie die Strafe für bewährungswürdig erachtet, soll der Angeklagte zudem 5000 Euro Geldbuße zahlen.

Verteidiger Seubert erklärt in seinem Plädoyer, dass sein Mandant nach der Tat versucht habe, alles richtig und wieder gut zu machen. Seubert sieht eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten für ausreichend an. Von einer Geldstrafe bittet er abzusehen. Neben den Kosten für seinen Verteidiger habe der Königsbrunner das Gutachten zur Auswertung seiner Telefone und Computer zu bezahlen, Kosten von um die 4000 Euro. Richterin Reuber sieht das in ihrem Urteil sehr wohl, verurteilt den Mann dennoch zu einer Geldauflage von 1500 Euro.

Reuber spricht von „äußerst unschönen“ Taten, mit denen der Angeklagte das Kind hinters Licht geführt habe. Das Mädchen habe Vertrauen zu dem Unbekannten gefasst und sich ihm in doppelter Hinsicht „geöffnet“. Das sei zu verurteilen als sexueller Missbrauch von Kindern, hinzu kämen die Fälle des Missbrauchs von Jugendlichen. Ein Jahr und sechs Monate muss der Angeklagte ins Gefängnis, falls er in den nächsten drei Jahren gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Das Urteil ist rechtskräftig.