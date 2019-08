30.08.2019

Neue Kita öffnet frühestens am 15. September

Die Umbauarbeiten im Martin-Luther-Haus dauern noch an

Der Umbau des Martin-Luther-Hauses zur Kindertagesstätte geht gut voran. Wie berichtet, werden derzeit die Räume des ehemaligen Gotteshauses kindgerecht umgebaut, Gruppenräume eingerichtet und sanitäre Anlagen installiert. Jetzt hat die Stadt Königsbrunn erstmals Angaben zum Eröffnungszeitpunkt gemacht.

Wie aus dem Rathaus mitgeteilt wird, stehen derzeit der 15. September oder der 1. Oktober als potenzielle Eröffnungstermine im Raum. Das Kindergartenjahr in den bestehenden Einrichtungen beginnt schon am 1. September. Die Wochen bis zur Eröffnung der neuen Kita müssen die Eltern noch überbrücken. Eine Ersatzbetreuung könne die Stadt nicht anbieten. Die Eltern seien während des Anmeldegesprächs und bei einem Informationsabend ausführlich darüber in Kenntnis gesetzt worden. (adi)

