vor 57 Min.

Neue Konzepte für städtischen Friedhof

Weniger Erdgräber, mehr Urnenstelen? Bei der Infoveranstaltung am 12. Juni geht es um neue Konzepte für den städtischen Friedhof.

Infoveranstaltung zur künftigen Gestaltung der Ruhestätte

Die städtische Friedhofsverwaltung veranstaltet am Mittwoch, 12. Juni, eine Bürger-Information zum Thema „Friedhof Königsbrunn 2050“ ein: Tobias Weiher von Weiher Friedhofsexperten und Landschaftsarchitekt Wolfgang Ritz stellen ab 19 Uhr im Infopavillon 955, Alter Postweg 1, das neue Konzept vor, das den städtischen Friedhof in die Zukunft führen soll.

Als Naturfriedhof mit Parkanlage, in der auch die Ausgrabungen eines römischen Mitraeums und eines Römerbades zu finden sind, bietet der städtische Friedhof heute einen gepflegten und naturnahen Raum für Abschied und Trauer. Aber auch Königsbrunn ist von gravierenden Veränderungen in der Bestattungskultur betroffen: Laut dem statistischen Bundesamt wird durch den sozialen und demografischen Wandel an allen Orten ein deutlicher Anstieg der Sterbefälle erwartet. Zudem wollen immer mehr Familien für ihre Verstorbenen lieber Urnengräber als Erdbestattungen, die pflegeintensiver sind und nur auf längere Zeit vergeben werden.

Deshalb wurden im städtischen Friedhof bereits neue Urnenstelen aufgestellt. Das neue Konzept soll die veränderten Bedürfnisse der Bürger, der Glaubensgemeinschaften und der Friedhofsverwaltung aufgreifen und den Friedhof an der Wertachstraße auf die kommenden Jahrzehnte vorbereiten.

Daher sind die Königsbrunner aufgefordert, am 12. Juni an der Planung aktiv mitzuwirken und ihre Anregungen und Ideen für die Zukunft des städtischen Friedhofs einzubringen. (AZ)

