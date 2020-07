06:00 Uhr

Neue Pläne für ein Haus am Schrannenplatz in Schwabmünchen

In dem rotbraunen Haus an der Einfahrt zum Schrannenplatz soll ein Café einziehen. Der neue Besitzer möchte im Dach zusätzlichen Wohnraum schaffen.

An der Straßeneinfahrt am Schrannenplatz in Schwabmünchen tut sich bald etwas. Könnte es bald Stellplätze und ein Café geben?

Von Carmen Janzen

An der Einfahrt zum Schrannenplatz in Schwabmünchen tut sich bald was, darauf lässt zumindest ein Bauantrag schließen, den der Bau-, Werk- Energie- und Umweltausschuss in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend behandelte.

Das Haus, in dem sich unten das Lederparadies befindet, ist verkauft worden. Der Käufer möchte nun das Dach ausbauen, um neuen Wohnraum zu schaffen, zwei bestehende Wohneinheiten sanieren, Balkone, Dachgauben und Terrassen anbauen. Zudem sollen drei neue Stellplätze geschaffen werden, dort, wo momentan noch Büsche stehen und die Autofahrer von der Fugger-/Luitpoldstraße aus in den Schrannenplatz einbiegen. Auch beantragte der Investor eine Nutzungsänderung für das Ledergeschäft. Dort soll künftig ein Café/Bistro mit einer Bäckerei einziehen.

Im Zentrum in Schwabmünchen soll neuer Wohnraum entstehen

Dass im Zentrum Schwabmünchens neuer Wohnraum entsteht, begrüßte Bürgermeister Müller. Das sei „sehr erwünscht“. Dennoch gaben die Ausschussmitglieder zunächst nicht ihr Einverständnis für das Vorhaben wegen der Stellplätze. Der Bauausschuss möchte sich die Situation vor Ort genau ansehen, um letztlich eine Entscheidung zu fällen. Denn schließlich handle es sich um eine „sehr ortsbildprägende Lage am Schrannenplatz“, so Müller.

Weiteren Wohnraum schaffen will auch der Besitzer eines Hauses in der alten Wäscherei in der Ferdinand-Wagner-Straße 1, ebenfalls im Zentrum. Doch der Ausschuss hatte sein Einvernehmen bereits im September 2019 wegen fehlender Stellplätze verweigert. Denn Bauherren müssen für jede Wohnung eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachweisen. Gibt es zu wenig Platz auf dem eigenen Grundstück, kann man sich gegen die Bezahlung einer Ablösesumme von dieser Pflicht freikaufen.

Warum die Stellplätze am Schrannenplatz ein Problem sind

Die Kommunen, die dieses Geld bekommen, müssen es für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwenden. Soweit die Theorie. In der Praxis macht das die Stadt Schwabmünchen aber nicht. Zudem zweifeln die Mitglieder, dass sich das Gebäude in der Ferdinand-Wagner-Straße aufgrund der mangelnden Lichtverhältnisse überhaupt als Wohnraum eignet. Was lichttechnisch erlaubt ist und was nicht, regelt die Bayerische Bauordnung.

Nun war das Vorhaben erneut Thema, nachdem das Landratsamt sich mit dem Fall befasst hatte und zu dem Ergebnis kam, dass Schwabmünchen „die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum durch die Ablehnung der Ablöse des erforderlichen Stellplatzes verhindert“. Da diese Entscheidung eine Ermessenssache ist, hatte die Stadt nun zwei Möglichkeiten, die Matthias Böck, Leiter der Bauverwaltung, aufzählte: „Entweder schaffen wir mit der Ablöse des Stellplatzes einen Präzedenzfall oder wir riskieren, dass das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen ersetzt, was sie signalisiert haben.“

Bürgermeister Müller zeigte klar Kante: „Ich möchte die Stellplätze nachgewiesen haben.“ Ebenso sein Stellvertreter Josef Alletsee: „Wenn wir das einmal machen, haben wir künftig keine Argumente mehr, Stellplätze nicht abzulösen.“ Alle Mitglieder lehnten die Pläne erneut einstimmig ab. Nun ist das Landratsamt wieder am Zug.

