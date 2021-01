07:00 Uhr

Neue Wohnungen in Großaitingen: Wie soll der Ortskern aussehen?

Auf diesem Grundstück in der Steingasse in Großaitingen soll eine Wohnanlage mit 15 Wohnungen gebaut werden.

Plus Ein Bauträger will in Großaitingen 15 neue Wohnungen bauen. Doch weil die beiden Gebäude ein Flachdach bekommen sollen, fürchten die Grünen eine Urbanisierung.

Von Hieronymus Schneider

Ein Bauantrag hat im Großaitinger Gemeinderat grundsätzliche Fragen der Dorfentwicklung aufgeworfen. Hintergrund: Ein Bauträger will auf dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei Keller in der Steingasse eine Wohnanlage mit 15 Wohnungen in zwei Gebäuden mit Tiefgarage bauen. Da im Altortbereich kein Bebauungsplan existiert, stellte sich die Frage, ob sich die Gebäude mit Flachdach-Penthaus-Ausbau in die Umgebung einfügen. Zwar sind sie mit neun Metern nicht höher als die benachbarten Gebäude, aber die einzigen mit Flachdach. Doch nicht nur diese Geschmacksfrage, sondern die zunehmende Urbanisierung des Dorfkerns stößt auf Bedenken in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Großaitingen: Ortsbild soll nicht von Wohnblöcken geprägt sein

Susanne Rieß sagte: "Wo wollen wir hin und wie soll sich Großaitingen entwickeln? Bevor es dazu kein Konzept gibt, kann ich diesem Bauantrag nicht zustimmen." Auch ihre Fraktionskollegen Karl Burkhard und Karl Donderer äußerten ihr Unbehagen ob der Größe des Objekts und verlangten die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Ortskern zur vorausschauenden Entwicklung. "Wir wollen nicht, dass das Ortsbild durch eine Reihe von Wohnblöcken geprägt wird", brachte es Karl Burkhart auf den Punkt.

Keinen Ablehnungsgrund sahen dagegen Anton Burkhard (FWV) und Paul Steidle ( CSU), welche sich angesichts fehlender Neubaugebiete erfreut über die Schaffung von Wohnraum äußerten. Der Gemeinderat erteilte dem Bauantrag mehrheitlich bei drei Gegenstimmen das gemeindliche Einvernehmen ohne Einschränkungen.

Idee eines Waldkindergartens kommt in Großaitingen gut an

Auf ungeteilt positive Resonanz des Gemeinderats stieß dagegen die Idee zur Errichtung eines Waldkindergartens im Zuge der geplanten und beschlossenen Erweiterung der gemeindlichen Kindertagesstätte St. Nikolaus. "Das wäre eine interessante Alternative und könnte relativ schnell und günstig eine Entlastung in der Betreuung bringen", sagte Bürgermeister Erwin Goßner unter dem Hinweis, dass dadurch keine fehlenden Betreuungsplätze ersetzt würden. Die Leitungen des gemeindlichen und des katholischen Kindergartens unterstützen dieses Projekt. Die Trägerschaft und das dafür benötigte Personal sollen vom katholischen Kindergarten gestellt werden. Es wurde bereits ein Ausschuss mit Mitgliedern aus der Gemeinde- und Kirchenverwaltung sowie aus dem Gemeinderat gebildet, der bereits zweimal getagt und auch den Waldkindergarten in der Königsbrunner Heide besichtigt hatte.

Goßner erklärte, dass er zusammen mit den Verantwortlichen der Kinderbetreuung und Pfarrer Hubert Ratzinger großes Interesse an einer Umsetzung habe und alle Voraussetzungen erfüllt werden könnten. "Die Gemeinde hat geeignete Plätze, der Jagdpächter hat die Auflagen genannt und ist einverstanden, eine Erschließung mit Wasser und Strom kann bei Bedarf sichergestellt werden, und das Personal stellt die katholische Kirche als Träger der Einrichtung", so der Bürgermeister. Er hat auch bereits abgeklärt, dass der Waldkindergarten vom Landratsamt Augsburg eine Genehmigung für bis zu 25 Kinder erhalten werde. Bei einer Abfrage in den beiden Kindergärten haben 13 Eltern ihr Interesse bekundet. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Waldkindergartens.

Damit können der Kindergartenausschuss und die Gemeindeverwaltung weitere konkrete Schritte zur Festlegung des Standorts und zum Kauf eines geeigneten Bauwagens mit Strom- und Wasseranschluss als mobilen Aufenthaltsraum einleiten. Die erstmaligen Kosten für einen Waldkindergarten belaufen sich grob geschätzt auf 300.000 Euro. Die Gemeinde steht laut Goßner sowohl für die gesicherte Finanzierung als auch als Garant für die interessierten Eltern, die eine verlässliche Aussage erwarten dürfen, ein.

Weitere Themen des Großaitinger Gemeinderats im Überblick

Wertstoffinsel: Die Wertstoffinsel an der Alpenstraße wird an den Festplatz verlegt.

FFP2-Masken: Auf Nachfrage von Özün Keskin (SPD) teilte der Bürgermeister mit, dass die Gemeinde 3000 FFP2-Schutzmasken für die Bediensteten der Verwaltung bestellt habe. Die vom Landratsamt für die Bürger zur Verfügung gestellten FFP2-Masken werden nach telefonischer Anmeldung und Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 08203/9600-36 oder -35 ausgegeben.

Spenden: Der Gemeinderat hat der Entgegennahme von Spenden in Höhe von 800 Euro für den Kindergarten St. Nikolaus und von 180 Euro für den Fonds "Hilfe in Großaitingen" zugestimmt.

Prüfung: Aufgrund der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2019 wurde nach dem Bericht des Prüfungsausschussvorsitzenden Klemens Hutter die Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung wird mit insgesamt 13,6 Millionen Euro festgestellt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt etwas mehr als eine Million Euro. Die Gemeinde ist schuldenfrei und hatte zum Jahresende einen Rücklagenbestand in Höhe von fast 8,9 Millionen Euro. Beanstandet wurde, dass die Beschlüsse zur Ortskernplanung und zum Bebauungsplan Bahnhofstraße noch nicht umgesetzt worden seien.

Abstandsverordnung: Die Auswirkungen des neuen Abstandsflächenrechts in der Bayerischen Bauordnung mit der Befugnis, eine eigene Gemeindesatzung zu erlassen, werden im Bau- und Umweltausschuss beraten.

Neue Mitarbeiterin: Inge Rößling wurde als neue Mitarbeiterin der Gemeinde Großaitingen vorgestellt. Sie arbeitet als Sekretärin im Vorzimmer des Bürgermeisters und wird die bisherigen Aufgaben von Isolde Schwemm übernehmen. Außerdem übernimmt sie die Leitung der örtlichen Volkshochschule.

