14:00 Uhr

Neuer Dirigent in Obermeitingen: Er hat jedes Instrument im Ohr

Robert Sibich ist der neue Dirigent des Blasorchesters des Musikvereins Obermeitingen. Es ist nicht die erste Gruppe, die der Berufsmusiker leitet.

Von Sybille Heidemeyer

Robert Sibich sitzt auf einem Hocker und wiederholt mit den Bläsern immer wieder die gleichen Fanfarenklänge. „Mehr fortissimo und Akzente – das will ich von den Trompeten und Posaunen hören“, ruft er den Musikern zu. „Die Rhythmik muss sitzen.“ Denn beim Konzert am Ostermontag soll das Stück „A little opening“ von Thiemo Kraas perfekt klingen.

„Bob“ Sibich ist der neue musikalische Leiter des sinfonischen Blasorchesters des Musikvereins Obermeitingen. Er hat im Januar den Taktstock von Daniela Rid übernommen, die sich nach knapp neun Jahren am Dirigentenpult mit einem Konzert im Dezember verabschiedete. Der 33-Jährige Augsburger hat an der Musikhochschule Augsburg-Nürnberg Tuba und Blasorchesterleitung studiert. Mit acht Jahren bekam er den ersten Tubaunterricht.

Als kleiner Bub begann er Tuba zu spielen

Schon zwei Jahre später spielte er in der Harmoniemusik Welden, dessen Leitung er 2008 übernahm. „Meine zwei großen Brüder spielten Instrumente, das wollte ich auch“, erzählt Sibich. Und wie kam er auf die Tuba? „Der netteste Mann bei der Harmoniemusik hat Tuba gespielt, da habe ich gedacht, da setze ich mich daneben“, sagt Sibich mit einem Lachen. Mittlerweile hat der 33-Jährige die Musik zu seinem Beruf gemacht.

Er ist Mitbegründer mehrerer Ensembles, wie der Brass Band „Woodshockers“, der Bläserphilharmonie Ehgatten und des Fanfare-Orchesters Bayern. Zudem hat er 2018 die musikalische Leitung des Musikvereins Fischach übernommen und ist Registerführer beim sinfonischen Blasorchester Vorarlberg. Daneben spielt er Tuba in der Bayerischen Brass Band Akademie, kurz 3BA, und ist als Musikpädagoge an mehreren Musikschulen tätig.

Der Erfolg ist seinem hohen Anspruch zu verdanken

Nun ist er auch noch in Obermeitingen aktiv. Im vergangenen Jahr war er als Gastdirigent eingesprungen. Daraufhin bekam er einen Anruf von Michael Weihmayer, dass der Musikverein ab Januar einen neuen Dirigenten sucht. „Nach sieben Jahren beim Musikverein Fahlheim hatte ich Lust auf etwas Neues“, sagt Sibich.

Mit seinen Bläserensembles konnte er schon viele Erfolge feiern. Das liegt auch an seinem hohen Anspruch an sich und an die Musiker. Diesen bekommen auch die Obermeitinger bei der Probe zu spüren. „Ich gebe das Tempo vor“, ruft Sibich in die Runde und scheint jedes Instrument im Ohr zu haben. „Ich bin gespannt, ob die Musiker das mitmachen“, sagt der Dirigent, der sich bewusst ist, dass sich die Obermeitinger erst noch an ihren neuen Leiter gewöhnen müssen.

