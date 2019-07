vor 49 Min.

Neuer Hartplatz hat ein Problem im Untergrund

Der Kunstrasenplatz in der Riedstraße in Schwabmünchen musste stabiler gemacht werden. Die Anlage kostet fast eine Million Euro und kommt ohne Granulat aus. Warum das Umweltschützer freut

Von Norbert Staub

Arbeiter passen die letzten Platten ein, die Zäune werden aufgestellt und die Zufahrten betoniert: Rund um den neuen Kunstrasenplatz am Schwabmünchner Fußballstadion wird noch fleißig gewerkelt. Doch der eigentliche Platz ist fertig, und die ersten Fußballteams trainieren seit Kurzem auf dem neuen Fußballfeld an der Riedstraße. Laut dem ursprünglichen Zeitplan hätte der Kunstrasenplatz schon im Mai fertig sein sollen, doch es gab ein kleines Problem.

„Wir mussten beim Unterbau eine Kalk-Zement-Mischung nachlegen, um die notwendige Stabilität zu erreichen“, sagt Reinhold Weiher, Vorsitzender des TSV Schwabmünchen. Und das hatte auch finanzielle Auswirkungen: „Diese Mehrarbeiten kosteten uns etwa 20000 Euro zusätzlich. Weil wir an anderen Stellen aber Geld einsparen konnten, liegen wir voll im Soll“, so Weiher.

Der Kunstrasenplatz, mit dessen Bau im November 2018 begonnen wurde, kostet etwa 900000 Euro. Der Schwabmünchner Stadtrat hatte einstimmig beschlossen, die Hälfte der Kosten, also 450000 Euro, zu übernehmen. 135000 Euro kommen vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und 25000 Euro vom Landkreis Augsburg. „Den Rest übernimmt der TSV Schwabmünchen“, so Reinhold Weiher.

Der Kunstrasenplatz in Schwabmünchen ist laut Planer und Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger der erste in Schwaben, der ohne Granulat auskommt. Granulat war in die Kritik geraten, weil der Kunststoff über die Schuhe und die Kleidung in die Gewässer gelangt und so dazu beiträgt, dass sich dort immer mehr Plastik ansammelt. In den skandinavischen Ländern ist man dabei, Kunstrasenplätze mit Granulat ganz zu verbieten, und auch in Schwabmünchen hat es kritische Stimmen gegen einen Granulatplatz gegeben, so Eger.

Inzwischen aber ist ein Belag auf dem Markt, der ohne Granulat auskommt. Der neue Belag sei unterm Strich nicht teurer: „Bei einem Platz mit Granulat muss dies ja immer wieder neu aufgebracht werden, und das kostet. Nach etwa zehn Jahren hat sich der moderne Belag amortisiert.“ Im Landsberger Schulzentrum plant der Landschaftsarchitekt ebenfalls einen granulatfreien Kunstrasenplatz.

Der Kunstrasenplatz an der Riedstraße wurde um 30 Zentimeter angehoben. Damit will man verhindern, dass bei einem Hochwasser der Platz überflutet wird. Ein solcher Platz hat den Vorteil, dass er auch bei schlechtem Wetter den ganzen Tag über bespielt werden kann, ohne dass der Untergrund darunter leidet.

Offiziell eröffnet wird der Platz wohl erst nach den Sommerferien, wenn alle Arbeiten endgültig abgeschlossen sind. „Es läuft alles wie geplant, und ich bin sehr froh, dass die ersten Fußballmannschaften den neuen Platz schon nutzen können", so Reinhold Weiher.

