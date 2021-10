In Obermeitingen soll eine Wohnanlage für Senioren entstehen

Die Gemeinde Obermeitingen will eine Wohnanlage für Senioren bauen. Der Standort steht bereits fest. Ein Bauunternehmer stellt Konzept im Gemeinderat vor.

In Obermeitingen soll an der Kreuzung Amselweg/Ecke Lechfelder Straße eine Wohnanlage für Senioren entstehen. Die Pläne dazu wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt.

Mit der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens brachten die Obermeitinger Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung den Bau auf den Weg. Bereits im September vergangenen Jahres hatten die Räte einer Bauvoranfrage einstimmig zugestimmt. Nun stellte der Obermeitinger Bauunternehmer Ernst Mayr in der Sitzung das Projekt, das er gemeinsam mit dem Schwabmünchner Architekten Ronald Beck geplant hat, persönlich vor: Auf 950 Quadratmetern sollen auf drei Etagen 13 barrierefreie Wohneinheiten für Senioren ab 60 Jahren entstehen.

Es gibt bereits Interessenten für die Wohnanlage in Obermeitingen

Im Kellergeschoss soll den Bewohnern ein Gemeinschaftsraum mit Küche zur Verfügung stehen. „Das ist ein Angebot, auf das schon viele Leute gewartet haben“, äußerte Bürgermeister Erwin Losert (CSU) begeistert.

Bereits vor einem Jahr hatte er darauf verwiesen, dass die Wohnanlage die Chance biete, „im gewohnten Umfeld alt zu werden“. Das große Interesse bestätigte auch Bauunternehmer Ernst Mayr: „Es gibt bereits mehr ortsansässige Interessenten als Wohnungen“. Die geforderten 17 Stellplätze hat der Bauherr nachgewiesen. (heide)