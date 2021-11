Neues Buch: Wie der Advent schmeckt und Weihnachten duftet

Plus Wie die Adventszeit zu einer Zeit ganz nach dem eigenen Geschmack werden kann, beschreibt die Obermeitinger Autorin Martina Liebhäuser-Haggenmüller in einem neuen Buch.

Der Inhalt dieses Buchs müsste auf Duftpapier gedruckt sein. Dann würden die Impulse von Martina Liebhäuser-Haggenmüller und Monika Rotarski in Wort und Bild auch in die Nase steigen. Die beiden Autorinnen haben einen Adventskalender zusammengestellt, damit ihre Leser den Advent mit allen Sinnen genießen können. Im Mittelpunkt stehen Pflanzen und Gewürze, die von der Religionslehrerin Liebhäuser-Haggenmüller und der Ernährungswissenschaftlerin Rotarski vorgestellt werden.