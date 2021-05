Obermeitingen

12:00 Uhr

Obermeitingen investiert Millionen in die Kinderbetreuung

Mit Abbrucharbeiten in der Alten Schule auf dem Obermeitinger Kirchberg haben die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Mauritius begonnen.

Von Christian Mühlhause

Es sind zwei Themen, die die Verantwortlichen in Obermeitingen schon länger umtreiben: Was soll mit der Alten Schule passieren und wie kann der Bedarf an Betreuungsplätzen beim Nachwuchs gedeckt werden? Nun werden beide Themen gemeinsam angepackt. Für 4,5 Millionen Euro wird die Alte Schule saniert.

