Obermeitingen

vor 18 Min.

Obermeitinger Kita bekommt ein Lüftungssystem

Die Obermeitinger Gemeinderäte diskutierten in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, wie man eine effiziente und nachhaltige Lüftung in der St.-Mauritius-Kita sicherstellen kann.

Plus Wie kann die Belüftung der St.-Mauritius-Kita sichergestellt werden? Wird der Spielplatz "Kornfeld" größer? Das diskutierten die Obermeitinger Gemeinderäte.

Von Sybille Heidemeyer

Der Krippenanbau und der Speiseraum der St.-Mauritius-Kita in Obermeitingen sind bereits mit einer zentralen raumlufttechnischen Anlage ausgestattet. In allen anderen fünf Gruppenräumen im Altbau wie auch in den Notgruppen im Bürgerhaus und im Feuerwehrhaus lüftet das Personal aber nach wie vor noch durch regelmäßiges Tür- und Fensteröffnen. Wie kann das Thema Belüftung in Zukunft geregelt werden?

