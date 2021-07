Randalierer wütet auf dem Sportplatz in Oberottmarshausen

Ein unbekannter Täter richtet auf dem Oberottmarshauser Sportplatz großen Schaden an. Die Spielfläche wird mit einem Auto heftig malträtiert.

Reifenspuren in der Spielfläche, ein aus der Verankerung getretener Mülleimer: Ein unbekannter Randalierer hat auf dem Sportplatz in der Rainstraße in Oberottmarshausen großen Schaden angerichtet. Auf 5000 Euro schätzt die Polizei den angerichteten Sachschaden. Mit einem Auto seien kreisförmige Spuren in die Rasenfläche gedreht worden, die Grasnarbe sei teils bis zu den Wurzeln beschädigt worden, heißt es im Polizeibericht.

Den Zeitraum grenzen die Ermittler zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein. Zeugen der Tat sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (adi)