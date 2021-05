Oberottmarshausen

05:53 Uhr

Schließanlage für die teuren E-Bikes

Plus Wegen wertvoller Elektrofahrräder reicht eine einfache Abstellfläche am Bahnhof Oberottmarshausen nicht mehr aus. Ein Buchungssystem muss eingeführt werden.

Von Uwe Bolten

Nachdem die Gemeinde Oberottmarshausen am „Bike+Ride-Programm“ der Deutschen Bahn teilnehmen möchte, sollte eine Flächenprüfung Klarheit über die Lage des neuen Fahrradabstellplatzes am Bahnhof bringen. Bürgermeister Andreas Reiter stellte das Ergebnis bei der jüngsten Ratsversammlung vor. Einstimmig folgten die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates der Empfehlung, die neue Anlage im Raum der bestehenden Abstellplätze zu errichten. Durch die Teilnahme an diesem und einem Förderprogramm des Freistaates würde die Kommune mit zehn Prozent der Gesamtkosten in die Pflicht genommen, der für die Gemeindekasse im unteren fünfstelligen Bereich liegen wird.

Themen folgen