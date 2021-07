So lief 2020 für die Oberottmarshauser Feuerwehr

Plus Weniger Übungsstunden, keine Ausflüge: Für die Feuerwehr Oberottmarshausen veränderte Corona im vergangenen Jahr einiges.

Schon Anfang des Jahres wollte sich die Freiwillige Feuerwehr Oberottmarshausen zu ihrer Jahreshauptversammlung treffen, um das vergangene Jahr zu bilanzieren - aber Corona machte den Freiwilligen einen Strich durch die Rechnung. Mit einem halben Jahr Verspätung konnten sie die Versammlung jetzt nachholen und auf 2020 zurückblicken.