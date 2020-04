vor 18 Min.

Ölspur bringt Mopedfahrerin zu Fall

Eine Frau rutschte in Bobingen mit ihrem Moped auf einer Ölspur aus.

Eine ungesicherte Ölspur hat in Bobingen einen Unfall ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine ungesicherte Ölspur auf der Straßberger Straße in Bobingen hat am Freitag gegen 17.45 Uhr einen Unfall ausgelöst. Eine 21-jährige Mopedfahrerin, die Richtung Straßberg unterwegs war, rutschte mit ihrem Fahrzeug am Kreisverkehr auf Höhe der Max-Fischer-Straße weg und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher der Ölspur. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (SZ)

