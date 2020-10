12:00 Uhr

Pfarreiengemeinschaft plant Königsbrunns größte Schnitzeljagd

Plus Weil das Familienwochenende coronabedingt ausfallen muss, denken sich die Königsbrunner Katholiken eine Alternative aus und setzen sie mit viel Aufwand um.

Von Adrian Bauer

In der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn gehört das Familienwochenende seit Jahren zu den festen Einrichtungen. Einmal im Jahr treffen sich Eltern und Kinder zu gemeinsamen Aktivitäten mit Spielen und geistlichen Impulsen. Ein Team um Pastoralassistentin Daniela Kaschke hat sich aber eine Alternative an der frischen Luft einfallen lassen und mit technischem Können und viel Liebe zum Detail eine große Schnitzeljagd unter dem Motto "Kreuz und Quer" auf die Beine gestellt.

Einfach ausfallen lassen wollten die Organisatoren das Angebot für Familien nicht, teilt die Gruppe mit: "Es ist in diesem Jahr schon so viel ausgefallen. Da wollten wir auf jeden Fall etwas für die Familie auf die Beine stellen." So entstand die Idee für eine coronagerechte Betätigung an der frischen Luft. Die Ideensammlung für verschiedene Aktionen im Stadtgebiet war so erfolgreich, dass 15 Stationen und "Königsbrunns größte Schnitzeljagd" im Stadtgebiet herauskamen. Eine eigens geschaffene Internetseite führt die Teilnehmer zu den Standorten und durch das Spiel.

Aufgaben werden den Königsbrunnern per Video erklärt

Coronagerecht wird die Aktion dadurch, dass Geschicklichkeitsspiele, Bastelstationen, Wissenstests und geistliche Impulse völlig kontaktlos absolviert werden können. Die Teilnehmer brauchen nur ihr Smartphone. An allen Standorten finden sie sogenannte QR-Codes vor, die sie scannen können. Sie führen zu Erklärvideos, in denen Sarah Schmid vom Organisationsteam erklärt, welche Aufgaben auf die Familien warten.

Am Gautschplatz gibt es beispielsweise einen Hüpfparcours, den die Teilnehmer bewältigen müssen. Bei etwa der Hälfte der Stationen gibt es auch freiwillige Helfer der Pfarreiengemeinschaft, die Materialien ausgeben oder bei Fragen weiterhelfen können.

Für den Besuch an jeder Station kann die Familie auch Punkte für ihr Punktekonto sammeln. Diese können an ausgewählten Stationen durch richtig beantwortete Fragen noch erhöht werden. Am Ende gibt es eine Auszeichnung für die fleißigen Punktesammler.

Seit sechs Wochen laufen die intensiven Vorbereitungen der Schnitzeljagd

Seit sechs Wochen arbeiten die Mitglieder des Organisationsteams intensiv an der Umsetzung ihrer Ideen. Alleine die Dreharbeiten für die kurzen Filme nahmen einen halben Tag in Anspruch. Dazu kam die Programmierung des Internetauftritts, der Schnitt der insgesamt 17 Kurzfilme, die Vorbereitung für die einzelnen Stationen. Die Mitglieder hoffen, dass sich die Arbeit gelohnt und viele Königsbrunner ihre Freude an den Aufgaben haben.

Die Interessenten können sich bereits jetzt auf der Homepage der Aktion anmelden. Am Freitag, 16. Oktober, geht ein Video mit einer thematischen Einführung, Musik und einer stimmungsvollen Beleuchtung an die Teilnehmer. Die eigentliche Schnitzeljagd findet am 17. Oktober von 10 bis 17 Uhr statt. Den Abschluss des Wochenendes bildet ein Gottesdienst in der Kirche Maria unterm Kreuz am Sonntag, 18. Oktober, ab 11 Uhr. Weil wegen der Corona-Beschränkungen der Platz begrenzt ist, wird die Messe auch im Livestream übertragen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kreuz-quer-koenigsbrunn.de.

