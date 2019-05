vor 54 Min.

Plötzlich Pech und Pannen im kleinen Durchlass

Was ist falsch an dieser Stelle der Hans-Sachs-Straße in Bobingen? Ein Leser unserer Zeitung, Peter Thoma, hat es bemerkt und fotografiert. Der Fehler wurde inzwischen behoben.

Wie eine Unterführung lange ihren Dienst tat, missachtet und schließlich ersetzt wurde. Der Undank rächt sich. Ein Zeitungsleser entdeckt nach der Fertigstellung einen Fehler. Ist die Serie der Störungen jetzt endlich vorbei?

Von Pitt Schurian

Jahrzehntelang war er im Bewusstsein der Bobinger nur eine Engstelle auf dem Weg zwischen dem Gewerbegebiet Ost und dem Stadtzentrum. Ein kleiner dunkler Durchlass im Bahndamm. Er tat bei Wind und Wetter seinen Dienst, ganz selbstverständlich und in seiner schmucklosen Form kaumwahrgenommen, wenn Autofahrer in die Senke der Hans-Sachs-Straße hinein- und auf der anderen Seite hinausschossen. Dunkelgrauer Beton – stellenweise schon geschwärzt vom Zahn der Zeit und Abgasen. Darüber stützten alte Stahlträger die Last zweier Gleiswege der Bahn ab. Zeitweise war ein Werbebanner eines nahen Supermarktes einziger Schmuck und Farbtupfer.

Nur einmal ein Thema

Keinem Menschen war die Unterführung ein Wort wert. Nur einmal vor rund zehn Jahren, wurde auf Initiative der Stadt ein schmaler Fußweg in den Durchlass hineingequetscht. Ja, nicht nur Autos diente der Durchlass Tag für Tag.

Als die Deutsche Bahn ankündigte, die betagten Unterführungen in Bobingen zu erneuern, wies die Stadt das Ansinnen ab, sich an den Kosten zu beteiligen und die Unterführung aufweiten zu lassen. Sie solle einfach weiterhin ihre Funktion erfüllen. Immerhin: 1,5 Million Euro hatte die Bahn anfangs an Baukosten veranschlagt.

Kann das Schicksal die Missachtung eines Bauwerks bestrafen? Jedenfalls wurde der alte Durchlass im Februar 2018 weggebaggert, und es folgte eine lange Zeit von Pech und Pannen. Das hielt auch in dieser Woche noch an. Der Fehler ist behoben, doch ist damit die Pechserie endlich vorbei?

Mit Eidechsen fing es an

Es fing harmlos an. Eidechsen bevölkerten den Bahndamm. Aus Gründen des Artenschutzes mussten sie umgesiedelt werden. Monatelang bedeckten weiße Planen den Wall, bis die kleinen Reptilien eigens aufgebaute Steinquartiere an seinem Rand bezogen hatten und umgesiedelt werden konnten. Dann wurde gearbeitet nach allen Regeln der Kunst. Zeitweise sogar nachts, um den Zugverkehr wenig zu beeinträchtigen. Im vergangenen November sollte der Neubau fertig sein. Doch es gingen die Arbeitskräfte aus. Zugunsten des neuen Bahnbauwerks an der Bischof-Ulrich-Straße wurde Personal umgeschichtet, die Hans-Sachs-Straße diente nur als Zwischenlager für Erdaushub. Der Fertigstellungstermin wurde verschoben. Vielleicht bis Jahresende, hieß es. Dann sollte es April werden. Es wurde Mai. Es habe auch Setzungen am Damm gegeben, erklärte die Deutsche Bahn. Inzwischen ist auch dieses Problem gemeistert. Seit vorigem Montag ist die Unterführung für den Verkehr freigegeben.

"Wie ein Schildbürgerstreich"

Alles schien prima. Heller Beton, neuer Asphalt, ein Fußweg und ein guter Durchblick. Dann kam unser Leser Peter Thoma des Wegs. Er stutzte, machte ein Foto und schickte es unserer Zeitung. Ihm mutet das an „wie ein Schildbürgerstreich“.

Denn die Vorfahrtsregelung hatte sich geändert. Laut Beschilderung hatten nun Autofahrer Vorrang, die aus der Stadt kommend auf den eingeschwenkten Fußweg im Durchlass zufahren. Sie mussten in der Vergangenheit andere Fahrzeuge erst durchlassen. Umgekehrt wies seit Tagen ein anderes Verkehrszeichen aus dem Gewerbegebiet kommende Fahrer an, anzuhalten anstatt wie gewohnt gerade durchzufahren. Peter Thoma glaubte an eine absichtliche Änderung der Verkehrslenkung. Sinn mache sie nicht, sei eher gefährlich.

Eine Änderung der Vorfahrtsregelung? Das zuständige Ordnungsamt der Stadt Bobingen müsste das wissen. Tat es aber nicht. Sein Chef Bruno Landgraf zögerte nicht lange. Egal wer da was verwechselt hat, es wurde innerhalb eines Nachmittags vom Bauhof geändert. Seit Donnerstagabend scheint nun tatsächlich alles klar am keinen Durchlass an der Hans-Sachs-Straße.

